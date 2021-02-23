Son dakika haber! TBV, sağlıklı yaşam için beslenme önerilerini EBA TV'den çocuklara ulaştırıyor

Türk Böbrek Vakfı (TBV), 2011 yılında başlattığı "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimlerini, Eğitim Bilişim Ağı EBA TV'den çocuklara ulaştırmaya başladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 2013'den bu yana 26 ilde, 1000'i aşkın okulda, 500 binden fazla öğrenciye ulaşan TBV, uzaktan eğitim sebebiyle okul eğitimlerine ara vermek durumda kaldı.

Vakıf, "Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri" eğitimlerinin EBA TV'den çocuklara ulaşabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden talepte bulundu.

TBV, okullarda verdiği eğitimlerin videolu anlatımlarla EBA TV üzerinden çocuklara ulaştırılması için MEB ile protokol imzaladı.

Aşırı tuz ve şeker tüketimine bağlı olarak gelişen hastalıklar, her yıl önemli bir oranda artış gösteriyor. Hastalıkların önüne geçmek ise beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinden geçiyor. Gelecek nesillerde hastalıkların önlenmesi açısından önemli rol oynayan beslenme eğitimleri, şubat itibarıyla EBA TV yayın akışı içerisinde yer almaya başladı.

Videolar, daha önce okullarda verilen eğitimlerin formatında ve çocuklara yönelik olarak TBV Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın'ın sunumuyla ekranlara geliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, okul eğitimlerini hem gelecek nesillerin daha sağlıklı beslenmesi hem de dolaylı olarak ailelere ulaşabilmeleri açısından çok önemsediklerini belirtti.

Eğitimler sonrası çocukların ailelerini ve çevrelerini öğrendikleri konusunda uyardıklarını kaydeden Erk, "Şimdi ise tüm Türkiye'ye ve her eve ulaşabileceğiz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı ile böyle bir iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı. ???????