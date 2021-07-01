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Türk Böbrek Vakfı, semt pazarında vatandaşları meyve tüketimi konusunda bilgilendirdi - Son Dakika

Türk Böbrek Vakfı, semt pazarında vatandaşları meyve tüketimi konusunda bilgilendirdi

01.07.2021 15:47
Türk Böbrek Vakfı, semt pazarında vatandaşları meyve tüketimi konusunda bilgilendirdi, System.String[]

Türk Böbrek Vakfı (TBV), vatandaşlara meyve tüketimiyle ilgili bazı uyarılarda bulundu.

Türk Böbrek Vakfı (TBV), vatandaşlara meyve tüketimiyle ilgili bazı uyarılarda bulundu.

TBV Başkanı Timur Erk ile vakfın beslenme uzmanı Gökçen Efe Aydın, Bahçelievler'deki semt pazarında, şeker oranına göre hangi meyvenin ne kadar tüketilmesi gerektiği, aşırı tüketimin ne tür sorunlara yol açabileceği ve neden meyve suyu yerine meyve tüketilmesi gerektiğini vatandaşlara anlattı.

Erk, yaptığı açıklamada, meyvelerin mevsiminde tüketildiğinde, içerdikleri yüksek vitamin ve mineral değerleri sayesinde sağlığın korunmasına yardımcı ve posalarıyla sindirim sistemi için faydalı olduğunu belirtti.

Meyvelerin doğru miktar, doğru sıklık ve doğru şekilde yenilmesinin besinsel olarak alınacak verimi artıracağına işaret eden Erk, şu bilgileri verdi:

"İçerdikleri meyve şekeri nedeniyle meyveler tüketilirken porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Aşırı meyve tüketimi vücuda alınacak şekeri artırır. Sürekli bu şekilde beslenmek de sağlığı olumsuz etkileyebilecektir. Sağlıklı bir insan için günde 2-3 porsiyon mevsiminde meyve tüketilmesi yeterlidir. 1 porsiyon meyve genellikle kişilerin avuç içi kadardır. Meyveler doğru sıklıkla yenmeli, 1 günde tüketilebilecek kadar meyve bir defada yenilmemelidir. Meyveleri ara öğün olarak bütün bir güne yayacak şekilde tüketmek en doğru tercihtir."

Erk, meyve sularının da tüketilmelerine dikkat edilmesi gereken içeceklerden olduğuna ifade ederek, "İçerdikleri rafine şeker ve koruyucular nedeniyle hazır meyve sularına çok dikkat edilmeli, mümkünse bunlar tüketilmemelidir. Evde sıkılsa dahi taze meyve sularında bir günde tüketilmesi gereken miktardan daha fazla meyve kullanıldığından, olması gerekenden daha fazla miktar ve sıklıkta meyvenin tüketilmesine sebep olacaktır. Bu yüzden en sağlıklı meyve tüketimi, meyvenin meyve olarak yenilmesidir." diye konuştu.

Meyvelerin olgunlaştıkça şeker oranının artığını belirten Erk, "Bu durum meyveler kurutulduğunda da geçerlidir. Bu nedenle özellikle şeker hastalarının sürekli kuru meyve tüketmekten kaçınması gerekir." dedi.

Timur Erk, özellikle sıcak havalarda şeker ilave edilmiş hazır içecekler yerine mevsiminde ve karpuz gibi soğuk tüketilebilen meyvelerin tercih edilebileceğini dile getirdi.

Yazın su tüketiminin artırılması gerektiğini ifade eden Erk, içilecek suyun meyvelerle daha lezzetli hale getirilebileceğini sözlerine ekledi.

Türk Böbrek Vakfı, semt pazarında vatandaşları meyve tüketimi konusunda bilgilendirdi
Türk Böbrek Vakfı, semt pazarında vatandaşları meyve tüketimi konusunda bilgilendirdi

Türk Böbrek Vakfı, Gökçen Efe, Timur Erk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Böbrek Vakfı, semt pazarında vatandaşları meyve tüketimi konusunda bilgilendirdi - Son Dakika


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