Türk Böbrek Vakfınca bilgilendirilen öğretmenler Kütahya'da

Kütahya'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında "sağlıklı beslenme" konusunda bilgilendirilen öğretmenler, öğrencilerine bununla ilgili eğitim verecek.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki protokol töreninde, kentteki ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin, 7-12 yaş grubundaki yaklaşık 60 bin öğrenciyi sağlıklı beslenme ve obezite konusunda bilinçlendireceğini söyledi.



Projeyi Türkiye geneline yaymak istediklerini belirten Erk, şöyle konuştu:

"Protokol kapsamında eğitmenlerimiz tarafından ilk önce öğretmenlerimize eğitimler verildi. Öğretmenlerimiz de çocuklarımıza eğitim verecek. Vakıf olarak sağlıklı beslenme, obezite ve böbrek sağlığının korunması hususlarını çok önemsiyoruz. Bu anlamda eğitim vereceğimiz kitle olan 7-12 yaş bizim için çok önemli bir yaş grubu. Çünkü o yaş grubundakiler verilen bilgileri daha iyi algılıyor. Bu çocuklarımız aynı zamanda aldıkları bilgileri, çevresine, annesine, babasına da verebiliyor, onlara da anlatabiliyor."

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hamdi Sarıöz de son yıllarda beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle şeker, tansiyon, kalp hastalığı gibi rahatsızlıkların arttığına dikkati çekti.

Okullarda beslenme alışkanlıklarının düzeltilmesiyle ilgili çalışmaların 2 yıldır yoğunlaştığına değinen Sarıöz, "Okul kantinlerinde satılan ürünlerin denetlenmesi, sağlıksız ürünlerin satışına müsaade edilmemesi gibi çalışmalar yapılıyor. Çalışmalara destek olmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla böyle bir protokolü imza altına alıyoruz. Bu çalışmayı oldukça önemli buluyoruz." dedi.

Protokolün imzalanmasının ardından Erk, Sarıöz'e eğitimlerde kullanılacak kitap ve materyalleri takdim etti.