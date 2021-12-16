Türk Böbrek Vakfından Amasyalı öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi - Son Dakika

Türk Böbrek Vakfı ve Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilkokul öğrencilerine, "Sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileri" konulu eğitim verilmeye başlandı.

Bu kapsamda "Aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları ile sağlıklı bir yaşam için beslenme ve hayat tarzı önerileri" başlıklı eğitimlerin ilki Serdar Zeren İlkokulu'nda, Türk Böbrek Vakfı renal diyetisyeni Gökçen Efe Aydın tarafından verildi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk de Amasya Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Erk, gazetecilere, Türk Böbrek Vakfının 2011 yılında başlattığı ve 11 yıldır gerek sahada gerekse çevrim içi sürdürdüğü "Sağlıklı beslenme ve hayat tarzı önerileri" eğitimlerinin yeni durağının Amasya olduğunu söyledi.

Bu kapsamda 7-12 yaş grubu sağlıklı beslenme eğitimlerini bugüne kadar 26 ilde gerçekleştirdiklerini anlatan Erk, "Amasya'ya ise 27'nci il olarak geldik. EBA TV üzerinden 13 milyon öğrenciye dijital ortamda eğitim vermeye devam ediyoruz. Ayrıca 11 yıllık süreçte 600 bine yakın öğrenciye direkt veya eğitmenlerin eğitimiyle dolaylı olarak sağlıklı beslenme eğitimlerini ulaştırmış olduk. Şimdi ise Milli Eğitim Bakanımızın üç ana hedefinden birisi olan okul öncesi eğitimi konusuna eğiliyoruz. 20 dakikalık eğitim periyotları ile içinde oyun, müzik ve sağlıklı beslenme eğitimi barındıran bir formatla okul öncesine ulaşacağız." dedi.

Amasya'daki ilkokullarda 2 gün sürecek eğitim, 5 okulda 6 oturumda yapılacak.