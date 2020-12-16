Türk boğazları deniz trafiğinde "1915 Çanakkale Köprüsü" ve "tehlikeli yük" düzenlemesi yapıldı - Son Dakika

Türk boğazları deniz trafiğinde "1915 Çanakkale Köprüsü" ve "tehlikeli yük" düzenlemesi yapıldı

16.12.2020 12:31
Türk boğazları deniz trafiğinde

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından gemi geçiş düzeninde seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla bazı değişiklikler yapıldı.

İstanbul ve Çanakkale boğazlarından gemi geçiş düzeninde seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla bazı değişiklikler yapıldı.

Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Türk boğazları deniz trafiğine ilişkin bazı uygulamalar yeniden düzenlendi.

Buna göre, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün deniz içinde kalan ayaklarının mevkilerine yönelik Karayolları Genel Müdürlüğünce yeniden düzenleme yapıldığından, Trafik Ayırım Düzeni mevkilerinde köprü ayakları trafik hattından "neta" olacak şekilde düzenlendi.

Ayrıca, konteyner ve Ro-Ro gemilerinin İstanbul'dan geçişleri, tehlikeli yük taşıyan diğer gemilere uygulanan bazı kurallardan muaf tutulacak.

Resmi Gazete'nin 15 Ağustos 2019 tarihli sayısında yayımlanan önceki yönetmelikteki "Tehlikeli yük taşıyan bir gemi, İstanbul Boğazı'na kuzeyden girdiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, güneyden girdiğinde Hamsi ve Fil Burnu hattını geçene kadar aynı nitelikte başka bir gemi İstanbul Boğazı'ndan içeri alınmaz." ibaresindeki gemi türü "konteyner ve Ro-Ro gemileri hariç olmak üzere tehlikeli yük taşıyan" olarak değiştirildi.

Boğazlardaki seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliğinin artırılması amacıyla yapılan değişiklikler, Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Denizden Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, Limanlar Kanunu ile 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri dikkate alınarak gerçekleştirildi.

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale, İstanbul, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk boğazları deniz trafiğinde '1915 Çanakkale Köprüsü' ve 'tehlikeli yük' düzenlemesi yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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