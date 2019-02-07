Son Dakika Haberleri: Türk Boks Tarihinde Bir İlk!

Türk Boks Tarihinde Bir İlk!

1 saat önce

Türkiye boks tarihinde ilk kez bir Türk boksör unvan için ringe çıkıyor.

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Türkiye boks tarihinde ilk kez bir Türk boksör unvan için ringe çıkıyor.

Daha önce Muhammed Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis ve Vitali Klitschko gibi isimlerin de bu kemere sahip oldugu boks dünyasının en önemli unvan maçı.

Avni Yıldırım, 3 aydır Antalya'da Lennox Lewis'ın eski antrenörü Harold Knight ile çalışıyor. 

Harold Knight ile çalışan Avni Yıldırım'ın boks stilinin değiştiğini ve maçta farklı bir Avni görüleceği belirtildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:00 

Muhammed Ali, Türkiye, Güncel
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