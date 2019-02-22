Türk Boksör Avni Yıldırım, ABD'de Unvan Maçına Çıkıyor
48 dakika önce
Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrell ile karşılaşacak.
Türk boksör Avni Yıldırım
, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD
'li Anthony Dirrell ile karşılaşacak.
ABD'nin Minneapolis kentinde gerçekleştirilecek müsabaka, pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak ve DMAX'ten naklen yayımlanacak.
Karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında 27 yaşındaki Avni Yıldırım, 34 yaşındaki eski ABD'li şampiyon Anthony Dirrell'a karşı galip gelerek, hayalini kurduğu şampiyonluğa ulaşacağını belirtti.
Anthony Dirrell ise kemerine tekrar kavuşmak için uzun süre beklediğini vurgulayarak, maçın favorisi olduğunu ifade etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:20 Kaynak: AA
PSG, Türk Golcü Metehan Güçlü'yle Sözleşme İmzaladı
47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı
Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery: En İyi Mesut, Hasta Olmayan Mesut'tur
ABD, Huawei Sistemlerini Kullanan Ülkelere Resti Çekti