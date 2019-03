Türk Boksör Avni Yıldırım: "Şampiyon Olacağım ve O Kemer Türkiye'ye Gelecek"

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım, Almanya'daki Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ederek, şampiyonluk sözü verdi.

Dünyaca ünlü Türk boksör Avni Yıldırım, Almanya'daki Beşiktaşlılar Derneği'ni ziyaret ederek, şampiyonluk sözü verdi. Yıldırım, Dünya Şampiyonluğu kemerini Türkiye'ye mutlaka getireceğini söyledi.



Ünlü Türk boksör Avni Yıldırım ve menajer Ahmet Öner, Almanya'da faaliyet gösteren Dinslaken Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Yılmaz Adıyaman'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Avni Yıldırım, son maçta haklarının yendiğini belirterek, şampiyon olup, Dünya Şampiyonluğu kemerini Türkiye'ye getireceğini söyledi. Arena Box-Promotion sahibi ve menajer Ahmet Öner ise, "Boksör Yıldırım bizi çok gururlandırdı. Dört senedir beraber çalışıyoruz. Beraber uzun yol katettik. Biliyorsunuz son boks maçında küçük bir kaza yaşadı. Bu mesafeyi en kısa zamanda kapatacağız. Avni, şu an birinci sırada, rakibi ise ikinci sırada. Avni'nin hedefi Dünya Şampiyonluğu. Son yaptığı Dünya Şampiyonluk maçında resmen hakkımızı yediler. Kaza ile kaşı açıldı, ama kalemine ve kitabına uydurdular. Maçı da kestiler. Avni galibiyetle maçı almışken, maçta bir nevi mağlup olduk. Bunun da hakkını aradık ve federasyon da rövanş için onay verdi. Avni, 6 ila 8 ay sonra Amerika'da maç yapacak. ABD'de televizyon kanalı ile anlaştık. Avni şampiyonalar ligi boksörü olduğunu ispatladı. Artık bu ligde yeri ve adı var. Avni Türkiye'nin gururu ve onuru oldu. Son maçta boksör Anthony Direll'de, kemeri hak etmediğini biliyor. Ama bu kemer eninde sonunda Avni'nin eline geçecek. 25 Mart'ta İstanbul Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı olacak. WBC'nin başkanı ilk kez Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de boks sevenlere ve bize şahsen yapılan haksızlıktan dolayı, kendisinin utandığını söyledi" şeklinde konuştu.



Avni Yıldırım: "Her şeye hazırız"



Türk boksör Avni Yıldırım ise, "Son maçta şanssızlık yaşadık. Şampiyonluğu resmen elimizden aldılar. Fakat şimdi rövanşı bekliyorum. Şu an sadece Federasyonun kararını bekliyoruz. Biz yeni bir şampiyonluk için vaktimizi bekliyoruz. Her şeye hazırız. Emeğimizin hakkını çaldılar. İnşallah şampiyon olacağım ve o kemer Türkiye'ye gelecek" dedi. Daha sonra ünlü boksör Beşiktaşlılar Derneği Başkanı gazeteci Yılmaz Adıyaman'dan dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı ve yönetim kuruluna teşekkür etti.



Hakem skandal karara imza atmıştı



Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet dünya şampiyonluk maçında ABD'li Anthony Dirrel ile karşılaşmış, Anthony Dirrell'de yaşanan kaş açılması nedeniyle müsabaka doktor tarafından durdurularak, 10. raund sonrası puanlama sistemiyle 96-94 Anthony Dirrel kazanan taraf olarak ilan edilmişti. - DUSSELDORF

