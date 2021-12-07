Üye Girişi
SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak - Son Dakika

SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak

07.12.2021 10:46

SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacakSerdar Avcı: Zor bir maç olacak ama kazanacağıma eminim'1 ayda art arda 2 zor maç oynayacağız''Ülkeme bir zafer daha yaşatacağım''Umarım hiçbirinin yüzünü kara çıkartmayız'Danny Williams'a cevap: Geleceği...

SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak

Serdar Avcı: Zor bir maç olacak ama kazanacağıma eminim

'1 ayda art arda 2 zor maç oynayacağız'

'Ülkeme bir zafer daha yaşatacağım'

'Umarım hiçbirinin yüzünü kara çıkartmayız'

Danny Williams'a cevap: Geleceği varsa göreceği de var

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Universal Boxing Organization (UBO) Dünya Şampiyonu Türk boksör Serdar Avcı, WBC Asya Gümüş Kemer maçı öncesinde Ukrayna'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Avcı, daha önce Mike Tyson'ı nakavt eden Danny Williams ile yarın Ukrayna'nın Kiev şehrinde karşı karşıya gelecek. Uzun zamandır planlanan zorlu karşılaşma, dünya reyting sıralaması içinde oldukça önemli. Kazanan taraf, sıralamada puanını yukarı çekecek.

Oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde şampiyon boksör Serdar Avcı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını ve rakibinin önemli bir isim olduğunu ifade eden Serdar Avcı, 'Uzun zamandır yapılması beklenen bir maçtı. Zor bir maç olacak. Rakibim çok iyi, geçmişi çok iyi bir boksör. Tecrübeli, dünyanın birçok boks yıldızıyla dövüşmüş bir isim. Klitschko, Mike Tyson gibi isimlerle dövüşmüş. Mike Tyson gibi dev bir ismi 4'üncü rauntta nakavt etmiş birisi. Tecrübeli, iki kez üst üste İngiltere şampiyonu oldu ve İngiltere'nin en iyi boksörü seçildi. İngiltere boksta başarılı bir ülke. Dünya şampiyonu olmuştu. Oldukça hırslı bir isim. Bu maç için çok hırs yapmış. 'Senin için Ukrayna'ya geliyorum. Bu maça iyi hazırlan, seni de yeneceğim' şeklinde mesajlar atıyor bana. Tabii ki biz de kendisini bekliyoruz. Onun için hazırlanıyoruz. Zor bir süreçten geçtim. Daha önce uzun bir dönem ara vermiştim. Sonrasında kendimi toparladım. Bini aşkın boksör içerisinden dünya sıralamasında ilk 100'e girdim. İyi puanlar alınca tekrardan dünya devleriyle dövüşme hakkı kazandım. Kendimi iyi hissediyorum, her maç beni daha çok forma sokuyor. Zor bir maç olacak ama bu maçı kazanacağıma eminim? ifadelerini kullandı.

'1 AYDA ART ARDA 2 ZOR MAÇ OYNAYACAĞIZ'

1 ay içerisinde üst üste zorlu 2 maç oynayacağına dikkat çeken Avcı, 'Baktığınız zaman korkutucu bir rakip. Dünya devleriyle dövüşmüş. Bana karşı çok tecrübeli. Ama benim de amatörde dünyanın en iyileriyle dövüşmüş bir kariyerim var. Amatör ve profesyonel boks arasında tabii ki farklar var. Birisi 100 metre koşucusu, diğeri ise maraton koşucusu. Böyle bir örnek verebilirim. Ben onu da başaracağımdan eminim. Uzun rauntları çıkartabiliyorum. Antrenmanlarda uzun rauntları görebiliyorum. Bu saatten sonra bütün maçlar çok zor olacak. Çünkü, puanımız belli bir noktaya geldi. Bundan sonraki bütün rakipler zor. Bu maçın ardından WBC Gümüş Kemer maçı var. Daha önce rakibimiz sakatlandığı için ertelenmişti. 22 Aralık'ta da o maç planlanıyor. 1 ayda art arda 2 zor maç oynayacağız. Biraz zor bir dönem geçireceğiz. Ancak vücudumuzu ona göre hazırlanıyoruz' şeklinde konuştu.

'ÜLKEME BİR ZAFER DAHA YAŞATACAĞIM'

Karşılaşmaya zorlu bir antrenman süreciyle hazırlandığını aktaran Avcı, "Ekibimiz buradaydı. İyi bir antrenman süreci geçirdik. Zor oldu. Biraz kilo düştüm. Kendimi iyi hissediyorum. Maçı kazanarak ülkeme bir zafer yaşatacağım. Ukrayna bizim ikinci evimiz gibi. Sebebini söyleyeyim. Ben Türkiye A Milli Takımı'nda uzun yıllar görev yaptım. Sonrasında Ukrayna'da da görev yaptım. Oranın takımı adına da oynadım. Büyük bir seyirci kitlemiz var. Bize yakın. İngilizlerdense bizi tutacaklarına eminim. Sonuçta orası kendi evimiz, Türkiye gibi değil. Ancak benim için fark etmiyor. Ringe çıktığınız zaman ne seyirci size yardımcı olabiliyor ne de köşedeki antrenör. Sadece rakibinizle kalıyorsunuz. Onun için fark eden bir şey yok yani? diye konuştu.

'UMARIM HİÇBİRİNİN YÜZÜNÜ KARA ÇIKARTMAYIZ'

Hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan birçok kişinin kendisini desteklemek için maça geleceğini söyleyen Serdar Avcı, 'Desteklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Hepimizin amacı ülkemizi temsil etmek. İnşallah bu maçı kazanıp, insanlarımızı mutlu edeceğim. Oraya hem Türkiye'den hem de Avrupa'dan gelecek birçok insan olduğunu biliyorum. Hepsi bana mesajlar atıyorlar. Umarım hiçbirinin yüzünü kara çıkartmayız. Orada maçı kazanırız ve hepsi mutlu olur. Ayrıca bana büyük destek sunan ve bu maçta ana sponsorluğumu üstlenen Şafak Elektrik ve Sayın Osman Demirtaş'a teşekkürlerimi iletiyorum. Her zaman bütün sporcularımızın yanındalar. Bu maçta da ana sponsorluğumu üstlendiler' dedi.

'GELECEĞİ VARSA GÖRECEĞİ DE VAR'

Danny Williams'ın karşılaşma öncesinde kendisine gönderdiği videoyu da izleyen Serdar Avcı, sözlerini şöyle noktaladı:

'Geleceği varsa göreceği de var. Biz de onun için oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz.?

SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak
SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak
SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak
SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak
SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak
SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak

Mike Tyson, Universal, Türkiye, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Dönmez eleştirilerin odağındaki sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor 11:05 Bakan Dönmez eleştirilerin odağındaki sabit yaz saati uygulamasını savundu: Stresi ve depresyonu engelliyor
2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? 10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz? Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani 10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü 10:19 Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini bayıltana kadar dövdü Haziran ayında boşanan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 09:52 Haziran ayında boşanan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı 06:25 Evde tartışmaya başlayan sevgililer birbirilerini bıçakladı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım 18:12 Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım

Son Dakika Haberleri
10:53 Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti
10:53 2022'ye 3 hafta kaldı! Peki Nostradamus'un 2022 kehanetlerini biliyor musunuz?
10:52 Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti
10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı
10:49 Talihsiz keçinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler kangalların kıymetini bir kez daha anladı
10:49 Murat Yıldırım'ın eşi İman Elbani "Aziz" kadrosunda
10:48 Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı
10:37 Sonunda bu da oldu! ''Telefonunu çıkar'' diyen adamın ağzına telefonu soktu
10:26 Kılıçdaroğlu'nun el hareketi TBMM tutanaklarına da yansıdı
10:23 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!
Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 13,69 seviyelerinde işlem görüyor         
11:08
Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti Salih Bademci metroda! Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımıyla gülümsetti         
10:54
Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti Babası bıçaklanarak öldürüldü, oğlu ancak 2 saat sonra ihbar etmeyi akıl etti         
10:52
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan!         
10:24
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü         
09:05
Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı         
18:15
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 11:13:01. #1.13#
SON DAKİKA: SPOR Türk boksör Serdar Avcı, Mike Tyson'ı deviren Danny Williams ile karşılaşacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement