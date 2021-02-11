Türk boksör Serdar Avcı'nın hedefi altın kemer - Son Dakika

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve Cumartesi günü öğleden sonra kemer maçına çıkacak olan Serdar Avcı, hedefinin altın kemer olduğunu vurgulayarak, "İnşallah zaferle ülkemize döneceğiz" dedi.

Kariyerine birçok şampiyonluk sığdıran Serdar Avcı, Cumartesi günü Tanzanyalı rakibi Pascal Ndomba karşısında ringe çıkacak. Avcı maç günü kendisinden önce ringe çıkacak diğer sporcularla bir araya geldi ve salonda bugün basına açık antrenman yapıldı. Serdar Avcı'ya gösterilen ilgi büyüktü. Ukrayna basınına da konuşan Avcı, Cumartesi gününü zaferle taçlandıracağını ifade etti.

"İNŞALLAH ZAFERLE ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ"

Türk ve Ukrayna basınının ilgi odağında olan ve gecenin maçının sahibi Avcı ise geleceğin şampiyonları küçük yaştaki sporcuları yanına alarak açıklamalarda bulundu. Avcı, "Son gün basına açık antrenman yaptık. Gayet iyi hissediyoruz kendimizi. Yarın tartı günümüz ve basın toplantısı var. İnşallah zaferle ülkemize döneceğiz. Atmosfer çok güzel. Gördüğünüz gibi gençlerin hepsi seviyor bizi. Gayet güzel atmosfer var burada. Geleceğin birçok şampiyonuyla beraber poz verdik. Umarım Cumartesi kemeri ülkemize getireceğiz" şeklinde konuştu.

Avcıdan önce maça çıkacak olan yabancı sporcular Zubko Dmitriy, Roman Markaryan, Şerbina Dmitriy ve Petuhov Andrey de açıklamalarda bulundu.

DMİTRİY: "ŞOVUMUZU GÖSTERECEĞİZ"

Yabancı sporculardan Zubko Dmitriy, "Bugünü çok bekledik. Şovumuzu göstereceğiz. Seyircilere zevkli anlar yaşatacağız. Nakavt etmeyi bekliyorum" şeklinde konuştu.

MARKARYAN: "UZUN SÜREDİR BU GÜNÜ BEKLİYORUZ"

Roman Markaryan ise, "Bir ayı geçkin uzun bir süredir bu günü bekliyoruz. Çok iyi ve ilginç bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

ŞERBİNAN DMİTRİY: "HEP BİRLİKTE HAZIRLANDIK"

Arkadaşlarından sonra söz alan Şerbina Dmitriy, "Bu maça hep birlikte hazırlandık. Çok ciddi bir hazırlık süreci oldu. Kendimizi göstereceğiz. Herkese iyi bir maç diliyorum" şeklinde konuştu.

ANDREY: "İKİ AYDIR HAZIRLANIYORUM"

Son sözü alan Petuhov Andrey, "İki aydır ciddi bir şekilde maça hazırlanıyoruz. 8 raundluk bir maçım olacak. 13 Şubat'ta ringe çıkıp güzel bir şov göstermeye hazırım" ifadelerini kullandı.

(İHA)