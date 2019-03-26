Son Dakika Haberleri: Türk Boksörler Şampiyonluk Peşinde

Türk Boksörler Şampiyonluk Peşinde

45 dakika önce

EC BOXİNG sporcularından Ali Eren Demirezen 6 Nisan'da Çek Cumhuriyetinde, Fatih Keleş ise 8 Haziran'da Avustralya'da ringe çıkacak.

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EC BOXİNG sporcularından Ali Eren Demirezen 6 Nisan'da Çek Cumhuriyetinde, Fatih Keleş ise 8 Haziran'da Avustralya'da ringe çıkacak.

EC BOXİNG yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, şimdiye kadar Avrupa'da büyük başarılara imza attıklarını ve artık dünyaya kendilerini ispatlamanın zamanı geldiğini vurgulayarak, "Ali de, Fatih'te defalarca Avrupa şampiyonu oldular. Artık hedefimiz dünya kemeri, kimseden korkmuyoruz ve dünyanın her yerinde dövüşe bileceğimizi de tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Hala Avrupa Şampiyonu olan boksörümüz Fatih Keleş'in rakibi Laim Paro çok güçlü. WBO Global ve Asya Pasifik şampiyonluk kemerlerini elinde bulunduruyor. Şayet Fatih, bu maçı alırsa dünya şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanıyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

Ali Eren Demirezen, Fatih Keleş, Fatih, Spor
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