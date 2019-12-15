Türk boksörler Tokyo Olimpiyatları'na odaklandı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en fazla sporcuyla gitmeyi hedeflediklerini, bu organizasyonda madalya alacaklarından emin olduklarını bildirdi.

Aynı zamanda Avrupa Boks Federasyonu Asbaşkanı da olan Gözgeç, Antalya'da düzenlenen Balkan Büyükler Boks Şampiyonası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar ara verilen organizasyonu yeniden gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Şampiyonayı geri getirerek sporcuların performanslarını test ettiklerini belirten Gözgeç, en iyi şekilde hazırlanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Türk boksunda ve amatör branşlarda en büyük eksikliğin tanıtım olduğunu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Boks Federasyonu tarafından spora ve kulüplere gerekli desteğin verildiğini aktaran Gözgeç, "Bizim dünya şampiyonu olan çocuklarımız, güreşçilerimiz, tekvandocularımız var ama gazeteye baktığınızda çok az yer alıyorlar. Futbola gösterilen önemin onda biri amatör branşlara gösterilsin yeter." dedi.

Türkiye'nin boksta çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Gözgeç, milli takımda yaş ortalamasının 22 civarında olduğunu ifade etti.

"Genç bir takıma sahibiz"

Boks Milli Takımı'nın gelecek vadettiğini anlatan Gözgeç, şunları kaydetti:

"Sadece bir sporcumuz 23 yaşında. Böyle genç bir takıma sahibiz. Bayanlarda da yaş ortalaması 22-23 civarında. Genç ve altyapıdan gelen bir takımımız var. Biz bunları koruduğumuz sürece 2020, 2024, hatta 2028 Olimpiyatları'nda bile ülkemizi temsil etme kabiliyetinde olan insanlar olacak. Erzurum'da 22 Aralık'ta yapılacak Türkiye Şampiyonası ile 2019'u kapatıp 2020'ye ışık tutmak istiyoruz. Mart 2020'de Londra'da düzenlenecek Avrupa Kıta Elemeleri'nde 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almamız lazım. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na en fazla sporcuyla gitmeyi hedefliyoruz. Sporda 'şu kadar sporcu şu kadar madalya' demek doğru değil. Ama 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya alacağımıza kesin gözüyle bakıyoruz."

Spor, kötü alışkanlıklardan koruyor

Gençlik ve Spor Bakanlığının Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri'nde 1,5 milyon çocuğun sağlık muayenesinden geçirildiğine değinen Gözgeç, "Buradan çıkan bazı sporcular Türkiye ve Avrupa şampiyonu oldu. Projeyle sporcu çıkarıp destekliyoruz. Kendi anatomik yapılarına ve kabiliyetlerine göre branşlara yönlendiriliyorlar. Böylelikle Türk sporu tüm branşlarda geleceğini kurtarmış olacak. Projeyle çocuklar okullarda eğitimlerini alırken, uyuşturucu ve bağımlılıklardan spor yaparak uzak durmuş oluyorlar." ifadelerini kullandı.