Türk boksörler Ukrayna'da ringe çıkıyor

Dünyanın en büyük boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXİNG'in boksörleri Ali Eren Demirezen, Volkan Gökçek ve Viktor Faust 20 Eylül gecesi Ukrayna'da ringe çıkacak.

Sporcuların promotörü ve EC BOXİNG Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, pandemi döneminin kendilerini çok etkilediğini belirterek, "Birçok karşılaşmamız iptal edildi. Boksörlerim aylardan beri ringe çıkmak için sabırsızlanıyorlar ancak organizasyonların iptalleri nedeniyle bir türlü karşılaşmalara çıkaramadık. Maçlara çıkamayan boksörlerimiz de demir misali paslanma ihtimaliyle karşı karşıyalar. Bu yüzden imkanını bulduğumuz her fırsatta sporcularımızı karşılaşmalar çıkarıyorum. Ukrayna'da gerçekleşecek galaya pandemi nedeniyle dışarıdan sporcular giremiyorlar ancak biz özel davetiye ve izinlerle bu galada sporcularımızı ringe çıkaracağız. Dünyanın neresinde olursa olsun bulduğumuz her fırsatta sporcularımızı maç katlarına sokmaya çalışıyoruz. Bu zor günlerde boksörlerimizin fazla aralıklar vermeden, maç yaparak, formda kalması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Bülent Başer: "Sporcularım zımba gibi"

EC BOXİNG Başantrenörü Bülent Başer, bu önemli karşılaşmalar öncesi kamp çalışmalarını Türkiye'de yaptıklarını vurgulayarak, " Bursa'da bulunan Hangaar Gym'de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada yardımcı antrenörüm Mutlu Akın da çalışmalarımıza büyük katkılar sağlıyor. Kondisyon antrenmanlarının yanı sıra, sparring antrenmanlarına da devam ediyoruz. Sporcularımın durumları çok iyi. Volkan Gökçek, yenilgisiz rakibine ilk yenilgisini tattırmak için büyük bir hırsla çalışıyor. Viktor Faust ise yine yenilgisiz rakibi ile mücadele vermeye hazırlanıyor. Ali Eren Demirezen'in rakibi ise önümüzdeki günlerde belirlenecek" dedi.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz da Ali Eren Demirezen'in üç kez üst üste Avrupa şampiyonluk kemerini kazandığını vurgulayarak, "Ali 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi de başarıyla temsil etmişti. Bu karşılaşmayı kazanması durumunda dünya sıralamasında ilk 20'ye girmeye hak kazanacak. Volkan Gökçek ise çok yakın bir zamanda şampiyonluk maçına çıkabilmek için gün sayıyor. Bugüne kadar yaptığı tüm karşılaşmaları büyük bir başarıyla kazanmayı bildi. Viktor Faust ise geleceğin Klitschko'su olarak görülüyor. Kulüp olarak kendisinin çok büyük başarılara imza atacağından eminiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL