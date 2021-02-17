Son dakika! Türk boksörün karşısına çıkmayan Tanzanyalı boksörün altın kemeri elinden alındı - Son Dakika

Son dakika! Türk boksörün karşısına çıkmayan Tanzanyalı boksörün altın kemeri elinden alındı

17.02.2021 21:44

Edinilen son dakika haberine göre Ukrayna'da Türk boksör Serdar Avcı'nın karşısına, Covid-19 testinin pozitif çıktığının ileri sürerek çıkmayan Tanzanyalı Pascal Ndomba'nın İnterim Dünya Şampiyonluk altın kemeri Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından elinden alındı.

Ukrayna'da Türk boksör Serdar Avcı'nın karşısına, Covid-19 testinin pozitif çıktığının ileri sürerek çıkmayan Tanzanyalı Pascal Ndomba'nın İnterim Dünya Şampiyonluk altın kemeri Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından elinden alındı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 13 Şubat gecesi düzenlenen boks şöleninin ardından Evrensel Boks Organizasyonu yeni bir karar verdi. 13 Şubat'ta Türk boksör Serdar Avcı'nın karşısına Covid-19'a yakalandığını öne sürerek çıkmayan Tanzanyalı Pascal Ndomba'nın ardından organizasyon, Ndomba'nın İnterim Dünya Şampiyonluk altın kemerini geri aldı.

Organizasyon, boşa çıkan altın kemer için Nisan ayında boks maçı düzenleneceğini ve Türk boksör Avcı'ya ve ekibine rakip olarak 3 farklı boksör sunulacağını aktardı. Avcı ve ekibi bu boksörlerden birisini seçerek rakibini belirleyecek.

"HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU UNVANINI ALMAK"

Haftalardır gecenin en önemli maçına hazırlanan Avcı, "Günlerdir Ukrayna'nın Kiev şehrindeyiz. Hazırlıklarımızı sürdürdük. Fakat rakibimin Covid-19 nedeniyle gelmemesinden dolayı maça çıkamadım ama maç benimdi. Baya bir sıkıntıya girdik bu yüzden. Günlerce iyi şekilde hazırlanmıştık. Rakibim gelmediği için federasyon tarafından kemeri elinden alındı ve kemer boşa çıktı. Federasyonun belirleyeceği 3 rakipten birisiyle Berdiçev kentinde maç yapmam söylendi. Burada hazırlanıyorum antrenmanlarıma devam ediyorum. Hedefim dünya şampiyonluğu unvanını alıp ülkeme getirmek ve İstiklal Marşımızı okutmak. Heyecanlıyım. Antrenmanlarımı sabah akşam yapıyorum. Ekibim çok sağlam. Dünyanın en iyi ekibiyle çalışıyorum eski dünya şampiyonları. Oldukça iyi bir hazırlık süreci geçirerek 2 ay sonraki maça hazırlanıp yeni rakibimle ringe çıkacağım. Hedefim İstiklal Marşı'nı okutup şampiyonluğu ülkeme getirmek" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Son dakika! Türk boksörün karşısına çıkmayan Tanzanyalı boksörün altın kemeri elinden alındı
Son dakika! Türk boksörün karşısına çıkmayan Tanzanyalı boksörün altın kemeri elinden alındı
Son dakika! Türk boksörün karşısına çıkmayan Tanzanyalı boksörün altın kemeri elinden alındı
Son dakika! Türk boksörün karşısına çıkmayan Tanzanyalı boksörün altın kemeri elinden alındı

Koronavirüs, Ukrayna, Kiev, Boks, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Türk boksörün karşısına çıkmayan Tanzanyalı boksörün altın kemeri elinden alındı - Son Dakika


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