Türk Breakdansçılar Hindistan'daki Dünya Finale Gidebilmek İçin Yarışacak

BREAKDANS yarışması Red Bull BC One'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara 'da düzenlenecek. 15 Mart'ta ön elemelerin başlayacağı yarışma 16 Mart'ta final karşılaşmaları ve parti ile devam edecek. Kasım ayında Hindistan 'da gerçekleşecek olan Red Bull BC One dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmek isteyen b-boylar ve bu yıl ilk kez yarışmaya dahil olan b-girl'ler kıyasıya yarışacak.Her yıl dünyanın en iyi breakdansçısını belirlemek için düzenlenen ve global arenada da en prestijli breakdans yarışması olarak anılan Red Bull BC One Cypher'ın Türkiye ayağı bu yıl Ankara'da gerçekleşecek. Bu yıl itibariyle b-boyların yanı sıra kadın break dansçıların yani b-girllerin de dahil olduğu yarışma 15-16 Mart tarihlerinde düzenlenecek.Red Bull BC One Cypher'ın ön eleme turları ve breakdans atölyeleri 15 Mart Cuma günü saat 17.00'dan itibaren Divan Çukurhan'da gerçekleşecek. 16 Mart Cumartesi günü ise finale kalan adayların final yarışı Milyon Performance Hall'da düzenlenecek. Saat 15.30'da başlayacak yarışmada dansçılar, DJ Markone'ın müzikleriyle kozlarını paylaşacak. Türkiye'deki en iyi b-boy ve b-girl'ü ise, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan b-boylar Hong-10, Wing ve Tuff Kid belirleyecek.DANS SIRASI SEYİRCİDE OLACAKYarışmanın ardından saat 19.15'ten itibaren kapılarını açacak olan partide, yayınladığı Kafa10 ve Saldır Saldır şarkıları ile takipçilerini sevindiren Anıl Piyancı, rap müziğin genç ve yetenekli ismi Baneva, geçen sene yayınladığı XX albümüyle müziğini geniş kitlelere duyuran Xirve DJ Big Poppa sahnede olacak.Etkinliği yerinde izlemek isteyenlerin, Red bull'un internet sitesindeki form doldurması gerektiği belirtildi. Yarışma sonrasında olacak partinin biletleri ise Biletix 'te satışta sunuldu. - İstanbul