Son Dakika Haberleri: Türk-Bulgar Dostluğu Oyunlarla Bozulamaz"

Türk-Bulgar Dostluğu Oyunlarla Bozulamaz"

46 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaristan Dinler Kanunu hakkında bu ülke basınında çıkan haberlere ilişkin, "Bazı art niyetli çevrelerin Türk - Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir.

Türk-Bulgar Dostluğu Oyunlarla Bozulamaz
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Bulgaristan Dinler Kanunu hakkında bu ülke basınında çıkan haberlere ilişkin, "Bazı art niyetli çevrelerin Türk - Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir. Ancak sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozulamayacaktır." dedi.

Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Bulgaristan Dinler Kanunu bağlamında atfedilen ifadeler hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, açıklamasında, "Bulgaristan'la çok yakın ve iyi ilişkilere sahibiz. Bulgaristan'daki soydaşlarımız da Bulgaristan'la ilişkilerimize özel bir değer katmaktadır. İki komşu, dost ve müttefik ülke olarak Türkiye ve Bulgaristan birbirlerinin içişlerine karışmama ilkesine özen göstermektedir." ifadesini kullandı.

İki ülke dışişleri bakanlarının birçok konuda birbirleriyle yapıcı ve dostane diyalog ve istişare halinde olmalarının doğal olduğuna dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımızın geçtiğimiz günlerde, Bulgaristan'da parlamentodan geçen Dinler Yasası değişiklikleri ve uluslararası normlar konusunda Bulgar Dışişleri Bakanıyla geçmişte yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunduğu bir konuşmanın, kelimeler yanlış çevrilerek Bulgaristan basınında farklı şekilde yorumlandığı ve çarpıtıldığı görülmektedir. Bazı art niyetli çevrelerin Türk - Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir. Ancak sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozulamayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:38 Kaynak: AA

Bulgaristan, Güncel
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