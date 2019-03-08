Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneğinden Lösemili Çocuklara Ziyaret

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da faaliyet gösteren Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, tedavi gören lösemili çocuklar ile bir araya geldi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da faaliyet gösteren Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, tedavi gören lösemili çocuklar ile bir araya geldi.



Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy'un onursal başkanlığını yaptığı TUBUKADD'ın temsilcileri, Decaohz Onko-Hematolojik Rahatsızlığı Olan Çocuklar Derneğinin bünyesindeki "Golden Ribon" Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



TUBUKADD Başkanı Gülay İspir, hasta çocukların annelerine destek amaçlı düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, merkezdeki faaliyetlerin, lösemili çocuklar için önem taşıdığını belirtti.



TUBUKADD temsilcileri, ziyarette çocuklara hediyeler dağıttı.

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