Türk-Bulgar Ortak Tatbikatı

Kırklareli'nde, Türkiye ve Bulgaristan'dan ekiplerin katılımıyla yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde, Türkiye ve Bulgaristan'dan ekiplerin katılımıyla yangın ve arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



Kavaklı beldesi yakınlarındaki ormanlık alanda gerçekleştirilen tatbikata Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Bulgaristan'ın Yambol İtfaiye Müdürlüğü ekipleri katıldı.



Tatbikatta yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, ardından evde mahsur kalan bir vatandaş ekipler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.



Gerçeği aratmayan tatbikat ormanda mahsur kalan bir vatandaşın aranmasıyla devam etti.



Drone yardımı ile ormanlık alanda bulunan vatandaşa paletli araçlarla ulaşıldı.



Daha sonra ambulansa bindirilen kişi tedavi için hastaneye götürüldü.



AFAD İl Müdürü Muhsin Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tür tatbikatların çok önemli olduğunu söyledi.



Tatbikatın Bulgaristan ile ortak yapıldığını ifade eden Özer, tatbikatta hem araçların hem de ekiplerin kabiliyetlerini gözlemlediklerini ifade etti.



AFAD olarak her zaman göreve hazır olduklarını belirten Özer, "İki ülke arasındaki operasyonel faaliyetleri belirlemiş olduk. Sivil savunma, yangın gibi afet durumlarında hem Bulgaristan hem Türkiye'de ortak müdahale edebileceğiz." dedi.



"Afetlere ortak müdahale edeceğiz"



Yambol İtfaiye Müdürü Kolyo Gyaurov ise Bulgaristan ve Türkiye'nin bu tür faaliyetlerde bulunmasının önemine işaret etti.



Çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Gyaurov, çalışmalardan çok memnun kaldıklarını kaydetti.



Tatbikatlarda eksiklikleri görerek anında müdahale etme imkanı bulduklarını dile getiren Gyaurov, "Bulgaristan'da da yaklaşık 5 ay önce Türkiye ile ortak bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Bugünde bu tatbikatı Kırklareli'nde gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra gerek Bulgaristan gerekse Türkiye'de meydana gelebilecek afetlere ortak müdahale edeceğiz. Dostluğumuz ve kardeşliğimiz umarım bundan sonra da devam edecek." şeklinde konuştu.

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