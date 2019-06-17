Son Dakika Haberleri: Türk bulguruna, Güney Kore'den tam not
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Türk bulguruna, Güney Kore'den tam not

1 saat önce

Dünyanın en önemli gıda fuarlarından SFH Seoul Food&Hotel 2019'da tanıtılan Türk bulguru ürünleri, Uzak Doğu'da büyük beğeni topladı.

Türk bulguruna, Güney Kore'den tam not, System.String[]
Dünyanın en önemli gıda fuarlarından SFH Seoul Food&Hotel 2019'da tanıtılan Türk bulguru ürünleri, Uzak Doğu'da büyük beğeni topladı.

Türkiye'de bulguru sofralara en sağlıklı haliyle kazandırmayı ve tüm dünya mutfaklarına sokmayı hedefleyen Duru Bulgur, birbirinden lezzetli ürün çeşitleriyle, dünyanın en büyük gıda fuarlarından SFH Seoul Food&Hotel'de büyük ilgi gördü.

Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, Türk bulgurunu tanıtmak ve marka bilinirliklerini artırmak yolunda SFH Seoul Food&Hotel Fuarının kendileri için kıymetli bir deneyim ortamı oluşturduğunu altını çizdi. Duru, "Ülkemizin milli ürünü olan bulguru dünyanın birçok ülkesinde tanıtma misyonunu hayata geçirmek için uluslararası çaptaki tüm fuarlarda bulunmaya gayret ediyoruz. SFH Seoul Food&Hotel Fuarı da bu anlamda bizim için çok verimli geçti. Güney Koreliler standımızda deneyimlediği Duru Bulgur lezzetlerine tam not verdi" diye konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
Uzak Doğu, Güney, Seul
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