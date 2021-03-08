Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı - Son Dakika

Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı

08.03.2021 13:49
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı, System.String[]

Türk Büro-Sen İstanbul 7 No'lu Adliyeler Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan kadın personellere çiçek dağıttı.

Türk Büro-Sen İstanbul 7 No'lu Adliyeler Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan kadın personellere çiçek dağıttı.

Türk Büro - Sen İstanbul 7 No'lu Adliyeler Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli kadın personelleri unutmadı. Sendika adına çiçek dağıtan Türk Büro - Sen İstanbul 7 No'lu Adliyeler Şubesi Başkanı Ramazan Keklik, adliyede çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan başkan Keklik, "Türk Büro-Sen olarak çalışma hayatında kadınlarımızın yer aldığı, toplum içerisinde değersizleştirilmeyen, en yakınları tarafından şiddete maruz bırakılmayan ve eğitim ve yaşama hakkı başta olmak üzere, tüm haklarının korunduğu bir 8 Mart olması temennisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı - Son Dakika


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