Son Dakika Haberleri: Türk Büro-Sen Üyeleri Yemekte Buluştu

Türk Büro-Sen Üyeleri Yemekte Buluştu

1 saat önce

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert Gümüşhane'de sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Türk Büro-Sen Üyeleri Yemekte Buluştu, System.String[]
Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert Gümüşhane'de sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Türk Büro-Sen Gümüşhane İl Temsilciliğince kent merkezindeki bir restorantta organize edilen yemekte sendikanın faaliyetleri ve üyelerin çalışma koşullarına ilişkin istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıda üyelere hitaben konuşan Eksert, toplantıyı düzenleyen sendikalarının il temsilcilerine teşekkür etti.

Bir araya gelmelerinin sendikal mücadele güçlerini ortaya koyduğunu aktaran Eksert, bağlı bulundukları Türkiye Kamu Sen'in yetkili olduğu dönemde hak kazanımları ve sendikal mücadelenin daha güçlü yürütüldüğünü savundu.

Eksert, yetkili sendika Memur-Sen'in memurun hak ve kazanımlarını geliştirmenin ötesinde her geçen gün hak kaybına uğrattığını ileri sürdü.

-"Yetkiyi biz aldığımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Türk Büro-Sen Gümüşhane İl Temsilcisi Faruk Ünlü, kentte örgütlenme çalışmalarına hız verdiklerini belirterek üye sayılarının bugün itibariyle 93'e yükseldiğini bildirdi.

Yemeğin ardından İl Temsilcisi Ünlü, Eksert'e günün anısına hediye takdim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:43 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Londra'da Türk Gencinin Öldürülmesine 3 Tutuklama ABD, Türkiye'nin Venezuella'yla Olan Altın Ticaretini İncelemeye Aldı

İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 15:35:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Büro-Sen Üyeleri Yemekte Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]