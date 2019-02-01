Türk Büro-Sen Üyeleri Yemekte Buluştu

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert Gümüşhane'de sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Türk Büro-Sen Genel Başkanı Osman Eksert Gümüşhane'de sendika üyeleriyle bir araya geldi.



Türk Büro-Sen Gümüşhane İl Temsilciliğince kent merkezindeki bir restorantta organize edilen yemekte sendikanın faaliyetleri ve üyelerin çalışma koşullarına ilişkin istişare toplantısı düzenlendi.



Toplantıda üyelere hitaben konuşan Eksert, toplantıyı düzenleyen sendikalarının il temsilcilerine teşekkür etti.



Bir araya gelmelerinin sendikal mücadele güçlerini ortaya koyduğunu aktaran Eksert, bağlı bulundukları Türkiye Kamu Sen'in yetkili olduğu dönemde hak kazanımları ve sendikal mücadelenin daha güçlü yürütüldüğünü savundu.



Eksert, yetkili sendika Memur-Sen'in memurun hak ve kazanımlarını geliştirmenin ötesinde her geçen gün hak kaybına uğrattığını ileri sürdü.



-"Yetkiyi biz aldığımızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"



Türk Büro-Sen Gümüşhane İl Temsilcisi Faruk Ünlü, kentte örgütlenme çalışmalarına hız verdiklerini belirterek üye sayılarının bugün itibariyle 93'e yükseldiğini bildirdi.



Yemeğin ardından İl Temsilcisi Ünlü, Eksert'e günün anısına hediye takdim etti.

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