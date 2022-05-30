"Türk Büyük Edebiyat Meclisi" Cumhuriyet Müzesi'nde toplandı

Başkent Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında iki gün sürecek "Türk Büyük Edebiyat Meclisi" etkinliğinde, 25 ilden gelen 40 genç kendi şehirlerinin edebi kişiliklerini tanıtacak.

Festival kapsamında Cumhuriyet Müzesi Genel Kurul Salonu'nda toplanan "Türkiye Büyük Edebiyat Meclisi"nin ilk gün oturumu yapıldı.

Etkinliğe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş ile yazar okuma faaliyetleri yürüten Anadolu Mektebi'nden lise ve üniversite öğrencileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Yavuz, iki gün sürecek toplantılarda Türkiye'nin 25 şehrinden gelen 40 lise ve üniversite öğrencisinin kendi şehirlerinin edebi kişilikleriyle ilgili sunumlar yapacağını belirtti.

Özkan, "Gençleri, kendi şehirleriyle, kendi şehirlerinin edebi şahsiyetleriyle ilgili bu kürsüden genel kurula hitap etmek üzere ağırlamak son derece heyecan verici. Başkent Kültür Yolu Festivali'mizin en keyifli, en anlamlı ve katkıları da sürdürülebilir olacak en önemli projesinden biri bu oldu." dedi.

Etkinlik, öğrencilerin sunumlarıyla devam etti.

İkinci Meclis Binası çok sayıda yazar ve şaire ev sahipliği yaptı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamındaki "Türkiye Büyük Edebiyat Meclisi" etkinliği için Cumhuriyet Müzesi olarak da bilinen İkinci Meclis binası, şair, yazar ve gazeteci pek çok ismin milletvekilliği dönemini geçirdiği mekan olması nedeniyle seçildi.

Etkinlik için Türkiye'nin 25 farklı şehrinden gelen 17'si lise, 23'ü üniversite öğrencisi 40 genç, Türk edebiyatı ve kültürünün aktarılmasına, fikirleri ve karakterleri ile katkı sağlamış 40 isme ait sunum yapacak.

Program kapsamında tiyatro gösterisi ile halk müziği konserine katılacak gençler ayrıca akademisyenler ve yazarlarla bir araya gelecek, 1 Haziran'da Başkent Kültür Yolu gezisine katılacak.