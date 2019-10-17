Son Dakika Haberleri: Türk büyükelçi Etiyopya'ya Barış Pınarı Harekatı'nın nedenlerini anlattı
Son Dakika Güncel Türk büyükelçi Etiyopya'ya Barış Pınarı Harekatı'nın nedenlerini anlattı

Türk büyükelçi Etiyopya'ya Barış Pınarı Harekatı'nın nedenlerini anlattı

23 dakika önce

ADDİS Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya'daki basın mensuplarına Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçelerini anlattı.

Türk büyükelçi Etiyopya'ya Barış Pınarı Harekatı'nın nedenlerini anlattı, System.String[]

ADDİS Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Yaprak Alp, Etiyopya'daki basın mensuplarına Barış Pınarı Harekatı'nın gerekçelerini anlattı.

Alp, başkent Addis Ababa'da Etiyopyalı basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, Türkiye'nin birçok sebeple bu operasyonu başlatmak zorunda kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin teröre ve DEAŞ'a karşı başlatılan mücadelede kararlılığını sürdürdüğünü hatırlatan Alp, terör örgütü YPG/ PKK'nın sürekli sınır hattından Türkiye'yi hedef alan saldırılar düzenlediğine dikkati çekti.

Büyükelçi Alp, YPG'nin bölgede artan insan hakları ihlallerine de vurgu yaparak, terör örgütünün çocukları zorla silah altına aldığını, muhalifleri tehdit ettiğini ve demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığını belirtti.

Alp, "Bu şartlar altında, sınırlarımızdaki terör varlığını daha fazla tolere edemezdik. Uluslararası kamuoyunun hareketsiz kaldığı yerde, Türkiye harekete geçmek zorundaydı." dedi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı, Addis Ababa, Etiyopya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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