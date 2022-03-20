Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği

20.03.2022 14:04
Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta siyasi liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye'nin Irak'ın birliği ve refahına verdiği desteği yineledi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta siyasi liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye'nin Irak'ın birliği ve refahına verdiği desteği yineledi.

Büyükelçi Güney, başkent Bağdat'ta eski başbakanlardan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile bir araya geldi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Güney, "Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'yle görüştük. Mesajımız net: Türkiye Irak'ın birliği, bütünlüğü ve refahını desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Güney, Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim'le de "verimli" olarak nitelendirdiği bir görüşme gerçekleştirdi.

Bağdat'ta yürüttüğü diplomasi trafiği çerçevesinde eski başbakanlarından Nasr (Zafer) Koalisyonu lideri Haydar el-İbadi ile de bir araya geldiğini aktaran Güney, "Zafer İttifakı lideri eski Başbakan İbadi ile güncel gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Siyasetin yanı sıra ticari ilişkiler de gündemde

Büyükelçi Güney, üç gün önce de Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'yi ziyaret etmiş, Meclisteki İmtidad (Uzantı) Koalisyonu lideri Ala Rikabi ile görüşmesinde ise "Irak siyasetinde gençlerin önemi" üzerinde durduklarını aktarmıştı.

Güney, Sadr Hareketi Politbüro Sorumlusu Ahmed el-Muteyri ile de güncel gelişmeleri ele almıştı.

Büyükelçi Güney, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Gızzi'yle ticaret ve yatırım alanında iş birliği imkanlarını konuştukları görüşmeye ilişkin ise "Gızzi'ye şirketlerimizin vize konusunda yaşadığı sorunları aktardık." ifadelerini kullanmıştı.

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen yaşanan siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hala hükümet kurulamadı.

YORUMLAR
500
SARAYBOSNA - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 45 farklı ülkeden öğrenciye eğitim veriyor - Büyükelçi Sadık Babür Girgin SARAYBOSNA - Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 45 farklı ülkeden öğrenciye eğitim veriyor - Büyükelçi Sadık Babür Girgin Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrini ziyaret etti Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Bosna Hersek'in Bihaç şehrini ziyaret etti

Büyükelçi, Türkiye, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Motosiklet hırsızı iş başında! Güvenlik kamerasını izleyen mağdur adam: Bu aynı kişi, ben hırsızı burnundan tanıdım
13:37 Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yeni önlemler! Doğu Avrupa ülkelerinin korunması için Patriot Hava Savunma Sistemleri ilk kez görüntülendi
13:33 Kılıçdaroğlu, sahada çalışan partililere seslendi: Bizi eleştiren vatandaşlara hemen itiraz etmeyin
13:30 Chelsea'ye talip olan iş insanın paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı! Tepki yağdı
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 14:13:25. #1.11#
SON DAKİKA: Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement