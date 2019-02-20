Türk Büyükelçiliğine Saldırmışlardı! Cezaları Belli Oldu

KOPENHAG Şehir Mahkemesinde görülen davada kararı okuyan Hakim Elisabeth Larsen, yaşları 19-24 arasında değişen 4 sanıktan 3'ünün birer yıl 9'ar ay, bir sanığın ise bir yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildiğini söyledi.

KOPENHAG Şehir Mahkemesinde görülen davada kararı okuyan Hakim Elisabeth Larsen, yaşları 19-24 arasında değişen 4 sanıktan 3'ünün birer yıl 9'ar ay, bir sanığın ise bir yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına hükmedildiğini söyledi. Larsen, sanıkların ayrıca Danimarka'dan sınır dışı edilmeleri yönünde oy birliği ile karar verildiğini belirtti. Sanıklara, ülkeye 12 yıl boyunca girememe cezası verilirken, geçen yıl 26 Mart'tan bu yana tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Karara gerekçe olarak, sanıkların eylemde politik bir görüş çerçevesinde organize şekilde hareket edip Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğini yakmaya çalıştıkları belirtildi.



ELÇİLİĞİ YAKACAKLARDI



Sanıkların, Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine saldırmak için yanlarında 7 molotof kokteyli getirdiklerine işaret edilerek, atılan patlayıcılardan ikisinin binanın camına çok yakın isabet ettiği, bunun da saldırganların elçiliği yakmaya teşebbüs ettiklerinin kanıtı olduğu kaydedildi.



Türkiye'nin, geçen yıl mart ayında Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na tepki olarak eylem yapan 4 Suriye kökenli terör örgütü PKK/PYD yanlısı saldırgan, 19 Mart 2018'de sabaha karşı Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliğine molotof kokteyli ile saldırmıştı. Sanıkların 26 Mart'tan bu yana tutuklu yargılandığı dava, geçen aralıkta görülmeye başlanmıştı.

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