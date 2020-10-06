Türk çay sektörü Kovid-19 sürecini verimli geçirdi - Son Dakika

Türk çay sektörü Kovid-19 sürecini verimli geçirdi

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticilerin çaylarını kendileri topladığı için ürün kalitesinin çok daha iyi olduğunu, salgına rağmen güzel bir kampanya dönemi geçirdiklerini bildirdi.

Türk çay sektörü Kovid-19 sürecini verimli geçirdi, System.String[]

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üreticilerin çaylarını kendileri topladığı için ürün kalitesinin çok daha iyi olduğunu, salgına rağmen güzel bir kampanya dönemi geçirdiklerini bildirdi.

Alim, AA muhabirine, yaş çay hasadının 19 Mayıs'ta Kovid-19 tedbirleriyle başladığını anımsatarak, salgın sürecini Türk tarımı ve üreticilerin lehine dönüştürdüklerini söyledi.

Salgın nedeniyle çoğunluğu Gürcistan'dan gelen yaş çay işçilerinin, bu yıl bölgeye gelmediğini belirten Alim, "Her yıl konuştuğumuz yabancı işçinin, ekonomik kaybın yanında çay bahçelerine verdiği hasar vardı. Bu yıl üretici kendi çayını topladığı için çayın ve bahçenin kalitesinde daha farklı bir oluşum ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Alim, mayıs ayının Türk çayı açısından çok verimli geçtiğine dikkati çekerek, ikinci sürgün ve üçüncü sürgün dönemini de sıkıntı çıkmadan büyük oranda tamamladıklarını aktardı.

Kurum olarak güzel ve kaliteli çay aldıklarını ifade eden Alim, "Her yıl kalitemiz iyi ama bu yıl üreticiler çayı kendileri topladığı için kalitemiz çok daha iyi oldu. Çaylık alanlar düzeldi. Toplanması gereken şekilde hasat yapıldı. Ekonomik olarak yurt dışına çıkan 300-500 milyon lira civarında para üreticinin cebinde kaldı. Hastalık olmasına rağmen güzel bir kampanya geçirdik." diye konuştu.

Alim, salgın sürecinde çay sektörü için 47 maddelik çalışma yaptıklarını, bu kararlarla birlikte çayın bahçeden bardağa gelene kadar düzenli bir süreci tamamladığını kaydetti.

"Pazar arayışlarımız ve çeşit çalışmalarımız devam ediyor"

Alim, 1. sürgün yaş çay döneminde yaklaşık 247 bin ton, ikinci sürgünde ise yaklaşık 272 bin ton alım gerçekleştirdiklerini, 3. sürgünde 215 bin ton ürün aldıklarını ve alımların devam ettiğini aktardı.

Günlük yaş çay alımında 2 bin ton seviyelerine düştüklerini, kampanyayı kısa sürede kapatmayı düşündüklerini ifade eden Alim, üreticilerden çaylarını kısa sürede toplayıp satmalarını istedi.

Toplamda 735 bin ton yaş çay aldıklarını, alımın devam ettiğini bildiren Alim, "105 bin ton kuru çay satışı yaptık. Yeterli olmadığını düşünüyoruz. Yaklaşık 750 bin ton yaş çay alımı yaptığımız yerde hiç olmazsa 135-140 bin ton seviyesinde olmamız gerekiyor. Pazar arayışlarımız ve çeşit çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Bu yıl beyaz çay üretimi için 188 kilogram alım gerçekleştirdiklerini de belirten Alim, yıllık 140-150 kilogram beyaz çay satışı yaptıklarını ifade etti.

Budama projesi çalışmaları

Alim, yaş çay bahçelerinin yenilenmesi için üreticilerin bahçelerinin belli bölümlerini budadığını, uygulamanın bu yıl sonu itibarıyla tamamlandığını anlattı.

Budama projesi için de çalışmalarının bulunduğunu dile getiren Alim, şöyle devam etti:

"Uzatılabileceği yönünde görüşlerimiz var. Proje uzatılırsa çapalamayı da gündeme getirmeyi düşünüyoruz. Budanan her arazinin üretici tarafından çapalamasını şart koşacağız. İnşallah çıkarsa çapalanma şartı olacak. Toprağın havalanması ve verimin artması için böyle bir şartımız olacak."

Yusuf Ziya Öztabak, Türk, CEO, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk çay sektörü Kovid-19 sürecini verimli geçirdi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'nu kızdıran soru: Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz? Korona hastası adam, göz muayenesi olmaya gidince acil serviste panik yaşandı Halk otobüsüne taktığı süsler ve abart egzozu, şoförün başına iş açtı Dünyadaki aşı karşıtlığı kızamık vakalarını patlattı! Profesör, "Koronavirüsten daha tehlikeli" diyerek uyardı Fenomen Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara videolu yanıt Yılanların bastığı evden kaçan aile korkudan yeni ev yapıyor Adana merkezli 16 ilde swinger operasyonu! Gözaltına alınanlar arasında evli çiftler de var Yemek yedikten sonra fenalaşan genç hayatını kaybetti
Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı Meteoroloji, İstanbul ve İzmir'in içinde olduğu 7 ili kum fırtınasına karşı uyardı         
10:31
"Terim'de yaşlanma belirtileri var" diyen Fatih Altaylı'dan şoke eden iddia: Florya'da yönetime küfürler ediyor         
10:16
Kendini korumak için eşini öldüren kadının çocuğu: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu Kendini korumak için eşini öldüren kadının çocuğu: Babam, annemin eline silahı zorla tutuşturdu         
09:55
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı Düğünde kıskançlık krizine giren damat, gelini döverek öldürüp uçurumdan attı         
09:33
Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor Fransız belediye başkanının paylaştığı harita, Türk topraklarını Ermenistan olarak gösteriyor         
09:17
Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor Eşinin özel mesajlarını illegal yollarla ele geçiren Necati Şaşmaz'ın 12 yıl hapsi isteniyor         
08:44
MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var MasterChef'ten isteyerek elenen Duygu Acarsoy'dan ilk paylaşım: Çok nedenim var         
07:31
4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı         
23:51
Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu Aleyna Çakır olayında fuhuş iddiasının ardından aile avukatı, Ümitcan Uygun hakkında suç duyurusunda bulundu         
23:10
ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı         
22:23
Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı Makam odasında mastürbasyon yapan sendika başkanının görüntüleri kentte infial yarattı         
22:03
Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi         
19:57
Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi         
18:21
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi         
17:17
PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım PKK'dan kaçan genç kız, ekrana çıkıp yaşadıklarını anlattı: Defalarca tecavüze uğradım         
17:10
Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim Sağlık Bakanlığı tarafından görevden alınan Ali Edizer'den Fahrettin Koca'ya mesaj: Aldım, kabul ettim         
14:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 11:38:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk çay sektörü Kovid-19 sürecini verimli geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei