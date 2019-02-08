Türk Çayı 2019'a Güzel Başladı: En Çok Almanlar Aldı

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, 42 ülkeye ocak ayında 318 ton çay ihraç edildi.

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, 42 ülkeye ocak ayında 318 ton çay ihraç edildi. Karşılığında ise 773 bin 67 dolar kazanç elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 151 tonluk çay ihracatı karşılığında 382 bin 617 dolar gelir sağlanmıştı. Çay ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 110, değer bazında yüzde 102 arttı. Ocak ayı çay ihracatında 274 bin 515 dolarla Almanya ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 165 bin 232 dolarla Fransa, 85 bin 410 dolarla Hollanda izledi.



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DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, çay ihracatında 2019'a güzel bir başlangıç yapıldığını belirterek, dış satımda ülke çeşitliliğinin de arttığını, Avrupa Birliği ülkelerinin ihracatta ön planda olduğunu söyledi. Kalyoncu, şöyle devam etti: "Türk çayı artık daha fazla tercih ediliyor. Önümüzdeki dönemde de çayın daha fazla ülkeye ihraç edilerek, daha iyi seviyelere gelmesini bekliyoruz. Her ülkenin gelenek ve damak tadına uygun ürün üretilmesi ve tüketici trendlerinin dikkate alınmasıyla çay ihracatımızın daha da artacağına inanıyoruz."

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