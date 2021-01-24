Türk çayı en çok Avrupa\'da tüketiliyor

TÜRKİYE'de üretilen doğal ve sağlıklı çay, dünyada 114 ülkeye ihraç ediliyor. Belçika, Almanya ve Hollanda'da tüketilen Türk çayı geçen yıl ilk kez 13 ülke tarafından da tercih edilmeye başlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, geçen yıl 114 ülkeye 4 bin 750 ton Türk çayı satıldı, 15 milyon 247 bin dolar kazanç elde edildi. Bir önceki yıla göre çay ihracatında yaklaşık yüzde 19 artış sağlandı. Türk çayı dünyada en çok Belçika'da tüketiliyor. Belçika'ya geçen yıl 1341 ton çay ihraç edilirken, bu ülkeyi Almanya ve Hollanda izledi. Geçen yıl ilk kez Uruguay, Yemen, Endonezya, Panama, Etiyopya, Sırbistan, Gabon, Cape Verde, Estonya, Zambiya, Vietnam, Mauritius ve Dominik Cumhuriyeti'ne de Türk çayı satıldı.