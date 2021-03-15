Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika

Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı

15.03.2021 11:13
Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı, System.String[]

Türkiye'den yılın ilk iki ayında çay ihracatı, 3 milyon 133 bin 816 dolar kazandırdı.

Türkiye'den yılın ilk iki ayında çay ihracatı, 3 milyon 133 bin 816 dolar kazandırdı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Şubat 2021'de 72 ülkeye 785 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 3 milyon 133 bin 816 dolar gelir sağlandı.

Belçika, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri en fazla çay dış satımı yapılan ülkeler oldu. Türkiye'den yılın ilk iki ayında Belçika'ya 1 milyon 308 bin 677, Almanya'ya 300 bin 244 ve Amerika Birleşik Devletleri'ne de 233 bin 972 dolarlık çay satıldı.

Geçen yıldan farklı olarak Avusturya, Lübnan, Romanya, Kırgızistan, Uganda, Moğolistan, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, Gabon, Yeni Zelanda, Liberya, Bahreyn, Paraguay, Benin, Filipinler, Bahamalar, Moritanya, Panama, İspanya, Sırbistan ve Senegal'e de bu dönem çay gönderildi.

"İhracat potansiyelimiz artarak devam ediyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Türk çayı ihracatında 2020 yılında güzel bir dönem geçirildiğini, 2021 yılı ihracatının daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını söyledi.

Yeni yılın iki aylık döneminde çay ihracatının, 3,1 milyon dolarlık gelirle başladığını ifade eden Gürdoğan, "Çay ihracatımızla ilgili yılın ilk iki ayında oluşan rakamlardan gayet memnunuz. İhracat potansiyelimiz artarak devam ediyor. İhracatın artmasının yanı sıra ülke anlamında çeşitliliğin de fazlalaşması önümüzdeki dönemler için bize umut veriyor." dedi.

Gürdoğan, Belçika'ya ihraç edilen çayın lojistik olarak depolanmasının ardından tüm Avrupa ülkelerine dağıtıldığına işaret ederek, Avrupa ülkelerindeki Türk vatandaşlarının çaya olan ilgisinden dolayı ihracatın da bu bölgelerde yoğunlaştığına dikkati çekti.

Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre değer bakımından yüzde 132 arttığını belirten Gürdoğan, yaşanan artışların yıl içerisinde de devam etmesinden umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

Türkiye'den en fazla çay dış satımı yapılan ilk 3 ülke sırasıyla şöyle:

Ocak-Şubat 2020

Ocak-Şubat 2021

Miktar (kg)Değer (dolar)

Miktar (Kg)Değer (dolar)
Belçika358.8291.459.878327.9821.308.677
Almanya29.510175.21659.418300.244
ABD21.290100.65746.047233.972

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, dolar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da bugünden itibaren kıraathane, berber, internet kafe gibi yerlere girişte HES kodu zorunlu oldu İstanbul'da bir kadın, İETT çalışanını böyle taciz etti İzmir'de CHP'li belediye ile AK Parti arasında 'Love Erdoğan' gerilimi: Cesedimizi çiğnemeniz gerekir Eve gelen haciz yüzünden eski kaynanasının kapısına dayandı, öfkesine yenik düşüp kadını yaraladı Gençlerbirliği maçı sonrası Fenerbahçe'den FETÖ patlaması: Sokağa dökmeye çalışıyorlar Minibüsteki fazla yolculara sinirlenen kaymakam kendisini tutamadı: Terbiyesiz herifler sizi Kanal yönetimi, reytinglerde başarıya ulaşan İbrahim Tatlıses'e cip hediye etti Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi
Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti Pele, Ronaldo'nun kendisine ait gol rekorunu kırdığını kabul etti         
11:14
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi şubatta 23,2 milyar TL fazla verdi Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi şubatta 23,2 milyar TL fazla verdi         
11:09
Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu Di Maria'nın maç esnasında evine hırsız girdi, apar topar maçtan çıkıp ailesinin yanına koştu         
10:40
Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! Kırmızı ilimizdeki gidişat pek iç açıcı değil! "Misafir kabul etmeyin" uyarısı yapan polisi evine çaya davet etti         
10:38
Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor Son ankette, seçim barajını sadece AK Parti ve CHP geçebiliyor         
10:20
Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu Son dakika: Konut satışları şubatta yüzde 31,6 azalarak 81 bin 222 oldu         
09:59
Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor Bugün güncellenecek korona risk haritasında, İstanbul dahil 9 ilin turuncudan kırmızıya geçmesi bekleniyor         
09:41
Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti         
08:39
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu         
21:07
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu         
18:57
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 11:23:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk çayı ihracatı 2021'in iki ayında 3,1 milyon dolar kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei