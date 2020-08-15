Türk çayı ihracatı yüzde 43 arttı - Son Dakika

Türk çayı ihracatı yüzde 43 arttı

Türkiye'den yılın 7 aylık döneminde yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 9 milyon 131 bin 405 dolara ulaştı.

Türk çayı ihracatı yüzde 43 arttı, System.String[]

Türkiye'den yılın 7 aylık döneminde yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 9 milyon 131 bin 405 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den ocak-temmuz döneminde 102 ülkeye 2 bin 325 ton çay ihraç edildi. Söz konusu ihracattan 9 milyon 131 bin 405 dolar gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde 1909 tonluk çay ihracatı karşılığında 6 milyon 397 bin 822 dolar gelir elde edilmişti. Buna göre, Türkiye'den yılın 7 ayında yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bakımından yüzde 22, değer bakımından yüzde 43 arttı.

Belçika'ya çay ihracatı yüzde 96 arttı

Belçika, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler oldu.

Türkiye'den bu dönemde yapılan çay ihracatında 3 milyon 27 bin 722 dolarla Belçika ilk sırada yer aldı. Belçika'ya 720 ton çay ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde Belçika'ya 1 milyon 542 bin 918 dolar karşılığı 423 ton çay ihraç edilmişti. Böylece Belçika'ya yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 70, değerde yüzde 96 arttı.

Belçika'yı çay ihracatında 1 milyon 192 bin 982 dolarla Almanya ve 682 bin 470 dolarla KKTC takip etti.

"Türk çayı ihracatı yüksek oranda artış gösterdi"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, çay ihracatındaki artışın yılın 7. ayında da devam ettiğini söyledi.

Pandemi döneminde yurt dışı piyasalarda kısıtlamalara bağlı yaşanan talep daralmasına rağmen Türk çayı ihracatının yüksek oranda artış gösterdiğini vurgulayan Turgut, şöyle devam etti:

"Türk çayı, özellikle Avrupa ülkeleri piyasasında tüketici kitlesi tarafından her geçen gün daha fazla tercih edildi. Türk çayının marka algısının ön plana çıkmasında ÇAYKUR tarafından yurt dışında yapılan tanıtım faaliyetlerinin büyük katkısı bulunuyor. Bunun yanında diğer ülke menşeli çaylara oranla Türk çayının doğallığının ön planda olması da tüketiciler tarafından tercih edilmesini sağlamaktadır."

"Çay ihracatındaki artışın devam edeceğinden ümitliyiz"

Turgut, pandemi döneminde çay tüketiminin arttığı ifade ederek "Pandemi döneminde birçok ülkede sokak kısıtlamalarının yaşanması ve halkın evlerine kapanması da çay tüketimini artırdı. Bu durum da ihracat artışına çok büyük katkı sağladı." değerlendirmesinde bulundu.

Çay ihracatındaki artışın devam edeceğini düşündüklerini belirten Turgut, şunları kaydetti:

"İhraç edilen ülke sayısının da 100'ün üzerine çıkması çok önemli bir başarıdır. Bu başarının sürdürülebilir kılınması ve ihracatın çok daha üst rakamlara ulaşması için artık ÇAYKUR yanında diğer özel sektör çay imalatı yapan firmaların da marka ve kaliteye yatırım yapmaları, çayın her ülkenin tüketici tercihlerine uygun şekilde üretim ve sunumuna önem verilmesi, Doğu Karadeniz'in zengin tıbbi endemik bitkilerden ve değişik meyve türlerinden siyah ve yeşil çayla harmanlama yapıp, yani inovasyona yatırım yapıp yeni ürünler geliştirmeleri ihracat artışı sağlayacağı gibi bölge için de çok önemli bir gelir sağlayan sektör olacaktır."

Türkiye, Belçika, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 11:07

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk çayı ihracatı yüzde 43 arttı - Son Dakika Ekonomi
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