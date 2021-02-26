Türk çayının yeni şifa deposu 'Matcha' - Son Dakika

Türk çayının yeni şifa deposu 'Matcha'

RİZE - Türk çayının yeni ürünü 'Matcha' sağlık dağıtıyor.

Son zamanlarda oldukça popüler olan ve adından sıkça söz ettiren matcha sadece çay olarak değil smoothielerde, pastalarda, keklerde, kahvelerde de insanların karşımıza çıkmaya başladı. Rize'de yetişen çayın sadece 1 çeşidi olan ve yeşil çay pudrası olarak da adlandırılan matcha çayı, A,C,E,K VE B vitaminlerini içerisinde barındırırken aynı zamanda çinko, selenyum ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengin bir ürün. Zayıflamak isteyenlerinde vazgeçilmezi olan ve diyetisyenlerin ısrarla önerdiği matcha çayı yeşil çaydan üretilmesine rağmen daha yüksek antioksidan ve kafein içeriğine sahip bir ürün.

Kolesterolü de düşüren matcha çayı akciğeri korur, odaklanmayı arttırır, hafızayı güçlendirir, kalp hastalıkları riskini azaltır ve kansere karşı koruyucu etkisi taşır. Matcha Metabolizmayı hızlandırdığı için zayıflamada da yardımcı olur.

Matcha çayı üretimi için bahçelerdeki çayın daha dikkatli ve özenle toplanması gerektiğini dile getiren Çay Eksperi ve aynı zamanda Çay Tadımcısı olan Aytül Turan "Çay bahçesindeki ürün toplanırken bölgemizde makasla toplanıyor. Makasla üretim yapıldığı için çok derin toplamamak gerekiyor. Budama projelerinin dikkate alınıp dikkatli budamaların yapılması gerekiyor. Bu şekilde özel çay yapan kişiler konunun ciddiyetinin zaten farkında. Güneşli günlerde ve az miktarda, yani işleyebilecekleri miktarda toplama yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Matcha çayı için toplanacak çayın önceden gölgede bırakılarak Klorofil miktarının arttırıldığını sözlerine ekleyen Turan "Matcha çayının hikayesi tarlada başlıyor çünkü diğer çaylardan farklı olarak tarlalar gölgede bırakılıyor. Tarladan hasat edilmeden önce tarlaların üzeri kapatılıyor. Klorofil miktarının artması sağlanıyor. Çay böylelikle daha yeşil ve daha sağlıklı hale geliyor. O gölgede bırakılan çay yaprakları toplandığında buhar sistemi ile işleniyor ve ardından kurutmadan sonra taş değirmenlerde el ile incecik öğütülerek un kıvamına getiriliyor. Yeşil çay da bu şekilde Matcha haline geliyor" dedi.

Matcha çayının kozmetik sektöründe de ön planda olduğuna vurgu yapan Turan "Maça çayı suda çırpılarak hazırlanıyor. Direk sade içilebilir, süt katılıp latte yapılabilir. İçecekler yapılabilir, gıda da kullanılabilir. Zaten kozmetik sektöründe çok ciddi anlamda kullanılıyor. Cilde ve insan sağlığına çok faydalı olduğun için bu alanlarda ilerlemiş durumda. Bu şekilde kullanım alanları genişletilebilir" ifadelerini kullandı.

Turan matcha çayının tüketiminin Türkiye'de de arttığını, yeşil çaya oranla suya daha fazla karıştığı için daha çok tercih edildiğini dile getirerek "Yeşil çayı da matcha çayı da içimi ülkemizde fazlalaşıyor. Yeşil çayın insanlar artık farkına varıyorlar. Sağlıklı beslenen insanlara veya spor yapan insanlar yeşil çay içme zorunluğu hissediyor. Çünkü içtikçe faydasının ve vücuduna etkisinin farkındalar. Matcha ile yeşil çayın şöyle bir farkı var. Yeşil çayda sadece demle miktarı suya geçen miktar kadar alabiliyorsunuz ama matcha çayında direk öğütülüp direk çayın hepsini vücudunuza aldığınız için yeşil çaya oranla daha fazla etkisini hissedebiliyorsunuz. Zaten dinçlik, enerji olarak baktığınızda daha iyi bir dönüş sağlayacağını fark edeceksiniz" şeklinde konuştu.