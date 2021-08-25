TÜRK CAZININ USTALARINDAN GÜVERCİNADA'DA KONSER - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Güvercinada Kalesi, ulusal ve uluslararası festivallerde Türkiye'yi temsil etmiş olan sevilen caz sanatçıları Meltem Ege ve Önder Focan'ı ağırladı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi kaledeki konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser bitiminde Önder Focan'ın 66'ıncı yaş günü sahnede doğum günü pastası kesilerek kutlandı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen Güvercinada Dinletileri devam ediyor. Kuşadalı sanatseverleri, birbirinden kaliteli ve seçkin sanatçılarla buluşturan etkinliğin son konukları Türk caz müziğinin en önemli isimlerinden gitarist Önder Focan ile Türkiye'nin önemli caz vokallerinden Meltem Ege oldu. Uzun yıllar Türk caz müziğine büyük emek vermiş, ulusal ve uluslararası pek çok önemli festivale katılarak Türkiye'yi temsil etmiş Meltem Ege, Önder Focan ve arkadaşlarının Güvercinada'nın etkileyici atmosferinde sergiledikleri muhteşem performans sanatseverleri adeta büyüledi.

66'NCI YAŞINI SAHNEDE KUTLADI

Konserde gitarı ile ünlü caz müzisyeni Önder Focan ve güçlü sesi Meltem Ege'ye trompette Şenova Ülker, davulda Burak Cihangirli ve basta Enver Muhammedi eşlik etti. Cazseverlerin ayakta alkışladığı konserin bitiminde Önder Focan'ın 66'ıncı yaş günü sahnede doğum günü pastası kesilerek kutlandı.

'KENTİMİZE RENK KATTINIZ'

Konseri Güvercinada'yı dolduran sanatseverlerle birlikte izleyen KUSAV Başkanı Levent Köylü, Kuşadası'nı kaliteli kültür ve sanat etkinliklerinin adresi haline getirmek için çalıştıklarını belirtip, Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde yaz günlerini sanatla renklendirmek ve hem Kuşadalı sanatseverlerimize hem de ziyaretçilerimize unutulmaz anlat yaşatmak istiyoruz. Bu kapsamda Kuşadası'nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuz Türk caz müziğinin değerli isimleri Meltem Ege, Önder Focan ve arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Enerjileri, performansları ve eşsiz yorumları kentimize ve gecemize büyük renk kattı dedi.