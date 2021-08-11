Üye Girişi
Türk çelik sektörü normalleşme ile ihracatta atağa geçecek - Son Dakika

Türk çelik sektörü normalleşme ile ihracatta atağa geçecek

11.08.2021 12:32
Türk çelik sektörü normalleşme ile ihracatta atağa geçecek, System.String[]

Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, 2021'in ikinci yarısında normalleşme adımlarının atılması ve koruma tedbirlerinin gevşemesi ile yurt içi tüketim ve üretimdeki artışın, kayıpları telafi ederek, nihai ürün fiyatlarında yeni dengelerin oluşabileceğini kaydetti.

Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, 2021'in ikinci yarısında normalleşme adımlarının atılması ve koruma tedbirlerinin gevşemesi ile yurt içi tüketim ve üretimdeki artışın, kayıpları telafi ederek, nihai ürün fiyatlarında yeni dengelerin oluşabileceğini kaydetti.

Yıldız Demir Çelik'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, Üretim ve tüketimde artış sürerken uluslararası piyasalarda yaşanan arz sıkıntısının hala devam ettiğine dikkati çekerek, "Salgın nedeniyle 2020 yılının özellikle ikinci çeyreğinde çelik sektöründe ciddi bir daralma yaşandı. Fakat dördüncü çeyrek itibarıyla talep tekrar geri geldi.

Ancak bu sefer de çelik üretiminde kullanılan ham madde fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Öyle ki 2021 yılının ocak ayında hurda ve cevher gibi başlıca sıvı çelik üretim girdilerinin fiyatları bir önceki yıla göre neredeyse 2 katına yaklaştı. Şu an artış trendi hala devam etse de pandemi sürecinin etkilerinin yavaşlaması ile kapasitelerin geri dönmesi ile piyasanın önümüzdeki süreçte dengeleneceğini düşünüyorum. Lojistik tarafındaki problemler halen devam ediyor. Proaktif yaklaşıp yaratıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çin'in ihracatta çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 13'lük vergi desteğini kaldırmasının Türk çelik sektörü açısından orta ve uzun vadede olumlu etkiler yaratacağını vurgulayan Özdemir, "Çin'in bazı pazarlardan çekilerek iç piyasaya dönmesi, Türk çelik sektörünün rekabette zorluk çektiği Güney Doğu Asya, Uzak Doğu, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda daha aktif ve güçlü olmasının önünü açtı. Yine Rusya'nın demir ve demir dışı metal ihracatına getirdiği ihracat vergisi, Türk Demir Çelik sektörünün pazar boşluğunu doldurması açısından yine önemli bir fırsat. Ham madde açısından ise bu durumun sıkıntılar yaratmamasını ümit ediyoruz. Öte yandan, önümüzdeki dönemde yurt içi üretim kapasitesindeki kademeli artışın piyasaya üretim hacmi vereceğini söyleyebiliriz. Atıl kapasitelerin devreye girmesi ve yeni yatırımlarla iç piyasa talebi daha hızlı karşılanacak." ifadelerini kullandı.

-Sektör ihracatta üçüncülüğe yükseldi

Türkiye'nin çelik üretiminde dünyada 7. sırada bulunduğunu hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Türkiye, Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi konumuna gelmiş durumda. Aynı zamanda Türk çelik sektörü dışa bağımlılığı azaltma çalışmalarının yanında, ihracatı güçlendirerek ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Ocak-haziran dönemine baktığımızda, ihracatta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 54'lik bir artış yakaladığımızı görüyoruz. Çelik fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle sektör ihracatta, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79'luk bir artış ile 2 milyar 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve dış ticarette ülke ekonomisine en fazla katkı veren üçüncü sanayi kolu oldu. Bu rakamla birlikte demir çelik sektörü, tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaştı. Sektör oyuncuları olarak, yaşanan bu gelişmeler bizi mutlu ediyor. Aynı ivmeyi yılın kalan döneminde de yukarı doğru artarak devam ettireceğimize yürekten inanıyorum.

AB'nin galvanizli ürünlerde süregelen antidamping soruşturması, Uzak Doğu'nun pandemi sebebi ile gücünü kaybettiği Avrupa pazarında Türk üreticilerinin de etkinliğini zayıflatıyor. Bu noktada bakanlık, birlikler ve dernekler nezdinde ortak hareket ederek gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Hukuki altyapısı olmayan koruma önlemleri, büyüyen Türk çelik sektörü için bir tehdit ve engel oluştursa da bizler uzun dönemde Türk Çelik sektörünü büyütmeye devam edeceğiz."

Yıldız Demir Çelik'in 2,5 yılda toplam 200 milyon doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaştığını ifade eden Özdemir, "Kısa zamanda sektörde önemli bir konum edindik. Yatırımlarımıza yeni dönemde de hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl plana alınan ikinci galvaniz hattı yatırımının 2021'in son çeyreğinde devreye girmesini bekliyoruz. Bu hattın devreye girmesiyle 600 bin tonluk mevcut üretim kapasitesini 900 bin tona taşımayı hedefliyoruz. Bununla beraber üçüncü galvaniz hattının da hazırlıklarını yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldız Demir, Demir Çelik, Ocak, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk çelik sektörü normalleşme ile ihracatta atağa geçecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca 13:18 15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında 12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi! 12:49 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti 11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek 11:23 Prof. Dr. Levent Kurnaz: Küresel ısınmayla deniz seviyesi 70 metre yükselecek, İstanbul 3 adaya bölünecek Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı 11:12 Son Dakika: Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen zanlı tutuklandı
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 11:09 TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! 10:35 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!

Son Dakika Haberleri
13:17 15 yaşındaki genç, dükkanın önünde duran engelliye tekme attı, yakalanınca "Pişmanım" dedi
12:56 Ankara Valiliği'nden iki Türk gencinin bıçaklandığı kavgayla ilgili açıklama: Yabancı uyruklu 2 şahıs gözaltında
12:56 Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!
12:52 İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak!
12:48 Sinop'ta aşırı yağış sel felaketine sebep oldu! Sele teslim olan evi gören vatandaşlar çatılara çıkıp yardım istedi!
12:22 Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi
12:05 Piyasalar, Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararını bekliyor
11:57 Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti
11:55 Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart
11:23 Kripto para platformuna siber saldırı: 610 milyon dolar çalındı
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı! Gelini ile kavga eden kayınpeder, gelinine 6 el ateş açtı!         
12:56
İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak! İhtiyaç sahibi ailelere her ay ödenen SED ödemeleri bugün yatacak!         
12:52
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
"Aşı olmayanı ücretsiz izne çıkaracağız" diyen belediye başkanı, tepkiler üzerine paylaşımını sildi         
11:14
Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş Almanya'da büyük skandal! 8 bin 600 kişiye korona aşısı yerine tuzlu su enjekte edilmiş         
11:11
Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama! Evlat edindiği çocuğuna cinsel istismarı azmettirdiği iddiası sonrası Bulut Duman'dan açıklama!         
10:47
Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş! Bolu Belediye Başkanı ve Türk kadınlarına hakaret eden Afgan göçmen Sunatullah Saadat, Türkiye'de Afgan derneklerinin sosyal medyasını yönetmiş!         
10:18
Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor Messi'nin PSG'ye imzası sonrası ortalık yıkıldı! Yüz binlerce futbolsever keçi emojili paylaşımlar yapıyor         
00:28
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen Rus gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı         
20:14
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: İntihar eden Eda Nur'un ablası canlı yayında yaşananları anlattı: "Bir acıyla uyandım" dedi         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 13:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk çelik sektörü normalleşme ile ihracatta atağa geçecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement