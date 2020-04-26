Türk çelik sektörü yeni ihracat pazarları için atağa kalktı - Son Dakika

Türk çelik sektörü, yeni ihracat pazarları için atağa kalktı.

Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, Covid 19 salgınının hemen her sektörü olduğu gibi çelik sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi. Aslan, yaşanan olumsuzluklara rağmen yeni ihracat pazarları keşfettiklerini belirterek, hedef pazarlar arasında Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgeleri olduğunu kaydetti.

Covid-19'un küresel çapta ciddi bir hasara yol açtığını ifade eden Aslan, "Önce sağlığımızı korumamız gerekiyor. Bunu ülke olarak büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Virüsün ekonomik anlamda hemen her sektöre olumsuz etkileri oldu. Türk çelik sektörü, uygulanmaya devam eden korumacılık önlemleri nedeniyle en önemli ihracat pazarlarında kayıplar yaşamaya devam ediyor. Ancak yeni pazar arayışlarımız doğrultusunda Güneydoğu Asya, Batı Afrika ve Latin Amerika bölgelerini radarımıza aldık. Salgının ortadan kalması ve global ekonominin olağan seyrine dönmesi ile orta ve uzun vadede söz konusu pazarlarda ihracat artışı yaşayabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Aslan, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgın dönemine ilişkin sektör rakamlarını da paylaştı: " Türkiye'nin çelik ihracatı 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 10 azalarak 5,1 milyon tona geriledi. Değer bazındaki ihracatımız ise yüzde 15,1 düşüş ile 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayının ilk yirmi gününü incelediğimizde; çelik ihracatının miktarda yüzde 33,7 düşüş ile 877 bin tona, değerde ise yüzde 35,7 azalış ile 574 milyon dolara gerilediğini söyleyebiliriz. Bu düşüşün mayıs ayında da devam edeceğini öngörüyoruz."

Aslan, "Çelik sektörü sipariş bazında üretimini ve ihracatını halihazırda gerçekleştiriyor. Salgından önce alınan siparişlerin üretimine devam ediyoruz ancak bir süredir sektörümüzün genelinde yeni siparişler söz konusu değil. Hatta zaman zaman sipariş iptalleri ile de karşı karşıya kalabiliyoruz. Salgının etkisinin bu seviyede devam etmesi ve yeni siparişlerin oluşmaması durumunda çelik üreticilerimizin de üretimine ara vermek zorunda kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu noktada bu salgının geçici olduğu bilinci ile moralimizi bozmadan mümkünse en az hasarla yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

(İHA)