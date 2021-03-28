Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti - Son Dakika

Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti

28.03.2021 11:05

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, özel davetle gittiği Özbekistan'da rahatsızlıkları bulunan 11 çocuğu ameliyat ederek sağlıklarına kavuşturdu.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Cerrahi Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar, özel davetle gittiği Özbekistan'da rahatsızlıkları bulunan 11 çocuğu ameliyat ederek sağlıklarına kavuşturdu.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Afşarlar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki Ulusal Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alisher Sharipov'dan, biri doğuştan yemek borusunda sorun olan iki hasta, makatı kapalı bir, diğerlerinde ise tümör bulunan çocuk hastaları ameliyat etmesi için davet aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün onayıyla Taşkent'e giden Afşarlar, burada bir haftada hastanenin çocuk cerrahları Dr. Khasim Sultanov ve Dr. Mansur Nasirov'un yanı sıra çocuk onkoloğu Dr. Kamol Iskendarrov'un desteğiyle 11 çocuğu ameliyat etti.

Başarılı geçen ameliyatlarla çocuklar sağlığına kavuşurken, Afşarlar da ülkedeki doktorlara tecrübelerini aktarmış oldu.

Prof. Dr. Afşarlar, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığının organizasyonunda daha önce 3 kez Özbekistan'a gitmesinden dolayı tecrübesinin ülkedeki hekimlerce bilindiğini söyledi.

Ülkede sağlık sıkıntısı çeken çocukların ameliyat edilmesi ve tecrübelerin paylaşılması konusunda özel bir davet aldığını belirten Afşarlar, Özbekistan'da bu ameliyatları yapacak tecrübede cerrah bulunmadığı için kendisinin davet edildiğini söyledi.

Ameliyatlarda yeni teknikler kullandığını belirten Afşarlar, Özbekistan'da ameliyat olmayı bekleyen çocukları sağlıklarına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını vurguladı.

İlk olarak 3 tümör ameliyatını yaptıklarını anlatan Avşarlar, şöyle devam etti:

"Bu hastalar, ülkedeki birçok merkez tarafından tümörlerin çıkarılmasının mümkün olmadığı söylenerek refüze edilen hastalardan oluşmaktaydı. Gayet başarılı ameliyatlarla tümörleri çıkardık. Daha sonra yemek borusu doğuştan tam kapalı olan 1,5 yaşında erkek bebek ile kostik madde içimi sonrası yemek borusu kimyasal yanığa maruz kalan 3 yaşında bir kız çocuk için gastrik pull-up ameliyatı yaptık. Yani çocuklarda midenin yukarı çekilmesi suretiyle yemek borusu oluşturuldu. İleri tecrübe gerektiren bu ameliyatlar, daha önce Özbekistan'da çocuk hastalarda hiç yapılmamış. İki hastaya yaklaşık 6-7 saat süren ameliyat başarıyla uygulandı. Makatı kapalı çocuk için anal atrezi ameliyatı yaptık. Laparoskopi ve videotorakoskopi gerektiren hastalar içinse planlanan operasyonları başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası erken dönemde hastalarımızın hiçbirinde herhangi bir sorun yaşanmadı."

Afşarlar, Özbekistan'da sağlık alt yapısından ziyade bazı alanlarda tecrübeli doktor sıkıntısı yaşandığını dile getirerek, "Bu ameliyatlar ülkemizdeki birçok merkezde yapılıyor ama Özbekistan özelinde nispeten özellikli, tecrübe gerektiriyor. Ülkemiz sağlık alanında ciddi gelişme gösterdi. Türk hekimlerine yurt dışında güven, ciddi oranda fazla. Türk hekimlerinin tecrübelerini biliyorlar ve bundan her fırsatta faydalanmak istiyorlar. Özbekistan ata toprağı, onlar soydaşlarımız. Biz de gidip oralarda hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti
Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti
Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti
Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti

Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Özbekistan, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti - Son Dakika


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