Türk Cerrahi Derneği bölgesel toplantısı Zonguldak'ta gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk Cerrahi Derneği bölgesel toplantısı Zonguldak'ta gerçekleştirildi - Son Dakika

Türk Cerrahi Derneği bölgesel toplantısı Zonguldak'ta gerçekleştirildi

21 dakika önce

Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen, "Tiroit Hastalıklarına Güncel Multidisipliner Yaklaşım" temalı sempozyum, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk Cerrahi Derneği bölgesel toplantısı Zonguldak'ta gerçekleştirildi, System.String[]

Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen, "Tiroit Hastalıklarına Güncel Multidisipliner Yaklaşım" temalı sempozyum, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Türk Cerrahi Derneği'nin bu yıl içerisinde düzenlediği ilk bölgesel toplantısının, BEÜ Tıp Fakültesi'nin davetiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, iki ustalık dersi ve dört oturumdan oluşan sempozyumda, geçmişten günümüze tiroit hastalıklarının tedavisi ve cerrahisi, teknolojik gelişmeler ve modern uygulamaların anlatıldığı kaydedildi.

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:14 Kaynak: AA
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