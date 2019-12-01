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Türk cerrahlara, "onursal üyelik" nişanı

6 saat önce

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Yunan-Türk Endokrin Cerrahisi Kongresi'nde, Prof. Dr. Fatih Tunca ve Prof. Dr. Özer Makay'a bilimsel çalışmaları nedeniyle "onursal üyelik" nişanı verildiği bildirildi.

Türk cerrahlara,

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Yunan-Türk Endokrin Cerrahisi Kongresi'nde, Prof. Dr. Fatih Tunca ve Prof. Dr. Özer Makay'a bilimsel çalışmaları nedeniyle "onursal üyelik" nişanı verildiği bildirildi.

Prof. Dr. Özer Makay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Endokrin Cerrahisi Başkanı Prof. Dr. Tunca ile 22-24 Kasım'da düzenlenen kongrede büyük onur yaşadıklarını dile getirdi.

Yunan Endokrin Cerrahisi Birliği tarafından ilk defa bir Türk olarak kendisine ve Türk Endokrin Cerrahisi Başkanı Prof. Dr. Fatih Tunca'ya böyle bir ödülün verildiğini hatırlatan Makay, "Bilimsel platformlar, müzik gibi evrenseldir. Zülfü Livaneli'nin Mikis Theodorakis ile sahneye taşıdığı kardeşliği biz bugün bilimsel kürsüde yaşattığımız için çok mutlu ve gururluyum. Tüm dünyadaki cerrahlarla olduğu gibi Yunan meslektaşlarımızla da beraber bilimsel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Yunanistan, Tunca, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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