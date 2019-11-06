Türk cerrahtan yabancı meslektaşlarına eğitim

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) Türkiye Sekreteri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Akın Yücel, kanser sonrası meme onarımı ve estetik meme cerrahisi konularında yabancı meslektaşlarına eğitim verecek.

Prof. Dr. Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, hastaların dünyanın dört bir yanından saç, diş, göz, plastik cerrahi gibi alanlarda kaliteli tedaviler için Türkiye'yi tercih ettiğini belirterek, eğitimle yabancı doktorlara bilgi birikimlerini aktaracaklarını ifade etti.

İlk kez gerçekleştirilecek eğitimin 3 gün süreciğini anlatan Yücel, farklı ülkelerden Türkiye'ye gelecek plastik cerrahlara 3 canlı ameliyatın yanı sıra estetik meme cerrahisi ve kanser sonrası meme onarımı konularında bilgiler verileceğini kaydetti.

Yücel, bundan 20 yıl önce, plastik cerrahi ameliyatları için hastaların Türkiye'den yurt dışına gittiğini belirterek, şu görüşleri bildirdi:

"Plastik cerrahimizin hızla gelişmesi, hekimlerimizin bilgisi, tecrübesi, donanımlı hastanelerimiz ve konaklama kalitemiz bizi plastik cerrahinin gözde ülkelerinden biri haline getirdi. Türk hekimleri, dünyanın dört bir yanında kurs ve seminerlerde bilgilerini paylaşırken görebilirsiniz. Bilimsel yayınlarda Türkiye'den çok sayıda başarılı makale kabul görüyor. Şu an geldiğimiz nokta ise artık diğer ülkelerden plastik cerrahların bilgilerini geliştirmek üzere ülkemize gelmesi ve kurslara katılması. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Birçok plastik cerrahın ders vermek üzere yurt dışına gittiği kadar yurt dışından hekimleri Türkiye'de konuk edeceğini yakın zamanda göreceğiz. Ülkemiz artık sadece hastaların kaliteli sağlık hizmeti almak için tercih ettikleri bir yer olmakla kalmıyor, hekimlerin de plastik cerrahi alanında kendini geliştirecekleri bir merkez olma yolunda ilerliyor."