Türk çiçeği 50 ülkenin kadınları için hazırlanıyor - Son Dakika

Süs bitkileri ihracatında ivme yakalayan Türk çiçek sektörü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan rengarenk özel kesme çiçek koleksiyonunu 50 ülkeye pazarlayarak 8 milyon dolar döviz geliri elde etmeyi hedefliyor.

Özel günlere yönelik üretim yapan sektör, yılbaşı ve 14 Şubat Sevgililer Günü sevkiyatlarının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlıklara başladı. Seralardan, Sevgililer Günü'nde ağırlıklı olarak tercih edilen kırmızı karanfiller kalktı, bunların yerini pembe, sarı, beyaz karanfiller aldı.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörün özellikle yılın ilk yarısında yoğun çalıştığını söyledi.

Sevgililer Günü için Hollanda, İngiltere, Almanya, Romanya ve Ukrayna başta olmak üzere 50 ülkeye 60 milyon dal kesme çiçek gönderdiklerini dile getiren Yılmaz, sektörün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de hummalı bir çalışmaya girdiğini ifade etti.

Her özel günün çiçek renginin farklı olduğuna işaret eden Yılmaz, bu özel günlere göre planlama yapan sektör temsilcilerinin de günün anlamına uygun, talep edilen renklerde üretim gerçekleştirdiğini belirtti. Bu dönemde seralarda her renkten çiçeğin bulunduğunu söyleyen Yılmaz, her ülkeden farklı renklerde çiçek talepleri geldiğini bildirdi.

Ülkelerin de kendilerine göre renkleri olduğunu anlatan Yılmaz, "Kadınlar Günü için kırmızı yavaşlıyor, çok renkli çiçekler ön plana çıkıyor. İngiltere'de açık pembe çok seviliyor, Romanya'da ise açık pembeyi hiç satamıyoruz. Romanya, kırmızı ve beyaz istiyor. Yunanistan da beyazı seviyor. Avrupa'da pastel, doğu bloku ülkelerde daha çok canlı renkler satılıyor. Biz de seralarımızda bu yönde çalışmalar yapıyoruz." dedi.

30 bin kişilik istihdam oluştu

Her renkte, her zevke ve göze hitap eden çiçeklerin Türkiye'de yetiştiğini vurgulayan Yılmaz, dünyanın değişik ülkelerinden talep edilen bu çiçeklerin kadınları sevindirdiğini dile getirdi.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sektör, 6 bin dönümü kapalı olmak üzere dış mekan ve salon bitkileri de dahil olduğunda yaklaşık 60 bin dönümlük bir üretim alanına sahip. Geçen yıl 50'nin üzerinde ülkeye çiçek göndermiştik. Bu yıl da bu rakamları yakalayacağımızı düşünüyorum. 50 ülkeye yaklaşık 8 milyon dolarlık ihracat planlıyoruz. Bunun için de hazırlanıyoruz. Sektörde yaklaşık 30 bin kişilik bir istihdam oluştu. Bu rakam aileleriyle düşünüldüğünde 300 bin kişi çiçekten geçimini sağlıyor."

Türkiye'nin karanfil üretiminde iddialı olduğuna işaret eden Yılmaz, karanfil dışında çok düşük miktarda cipso ve krizantem türü bitkiyi de ihraç ettiklerini söyledi.

Yılmaz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sevkiyatlarının ardından İngilizlerin Anneler Günü'ne hazırlanacaklarını bildirdi.