Türk çiftçisi pandemi şartlarını hafifletti

İnsanlığın son 100 yılda karşılaştığı en büyük salgının zirve yaptığı 2020 yılında Türk çiftçisi, 84 milyon insanın ihtiyacını karşıladığı gibi, Türk lezzetlerinin dünyanın dört bir tarafına ihraç edilmesi için üretimini artırdı ve pandemi şartlarını hafifletti.

Yıllık 239 milyon ton bitkisel üretim yapan, Türkiye Gayri Safi Milli Hasılasının yüzde 6'sını, istihdamın yüzde 19'unu temsil eden Türk tarım sektörü, 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 3,3 daralırken, yüzde 4,8 büyüdü. Pandemide insan üstü güçle çalışan Türk çiftçisinin tarımsal hasılası pandemi döneminde 333,3 milyar TL ile rekor seviyeye ulaşırken, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), pandemi döneminde tarım ürünleri ihracatını 5 milyar 100 milyon dolara taşıdı. Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki tarım birlikleri başkanları 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle verdikleri mesajlarda çiftçilerin pandemi sürecindeki emeklerine teşekkür etti.

Eskinazi: "Türk çiftçisi pandemiden güçlenerek çıktı"

"Paramız var ithal ederiz" söyleminin pandemiyle rafa kalktığını, pandemi sonrasında, "Yerli ve milli üretimi destekliyoruz" yaklaşımının öne çıktığını anlatan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemiyle birlikte sağlıklı gıdaya talebin arttığını, bu süreçten Türk çiftçisinin güçlenerek çıktığını kaydetti. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin öneminin net bir şekilde ortaya çıktığına değinen Eskinazi, "Türkiye'de halen 4 milyon hektar işlenebilir ancak boş arazilerimiz var. Devlet destekleriyle çiftçilerimizin üretip emeğinin karşılığını alacağı bir ekosistemi sağlamamız gerekiyor. Çiftçilerimiz alın terinin karşılığı aldığı sürece insanlık için üretmeye devam edecekler" diye konuştu.

Celep: "Çiftçimiz üretimde dünya lideri, biz ihracatta"

Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı üretiminde dünya lideri olduğunu hatırlatan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, bu ürünlerde Türkiye'nin talebinden çok daha fazla arz olduğunu, bu nedenle üç üründe sürdürülebilir üretimin yolunun ihracattan geçtiğine dikkati çekti. Celep, "İhracata bağımlı olan incir, üzüm ve kayısımızı Türk ihracatçıları olarak başarılı bir şekilde yüzyıllardır ihraç ederek her yıl ülkemize 1 milyar doların üzerinde döviz getirisi sağlıyoruz. Diğer kuru meyve ürünlerimizle ihracat rakamımız 1.5 milyar dolara yaklaşıyor. İncir, üzüm, kayısı ihracatında dünya lideriyiz. Bu sayede çiftçilerimizin üretimlerine devam etmelerine zemin hazırlıyoruz. Dünya standartlarında sağlıklı üretim yaparak tarım sektöründe tüm paydaşlarının yüzünü güldüren çiftçilerimizin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Girit: "Dünya'nın protein ihtiyacını karşılıyoruz"

Türk çiftçileri, dünya sofralarının protein ihtiyacını etten tavuğa, balıktan yumurtaya, süt ürünlerinden bala kadar geniş ürün gamıyla karşılarken, pandemi döneminde insan vücudunun bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına büyük katkı sağladı. Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının yıllık ihracatta 2.5 milyar doları geçtiğinin altını çizen Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajını şu şekilde paylaştı: "Pandemi tüm dünyaya çiftçiliğin eski değil, eskimeyen ve her daim insanlığa hizmet eden bir meslek olduğunu gösterdi. Çiftçi ve üreticiler kendilerine ne kadar destek verilirse fazlasıyla insanlığın hizmetine sunacaktır. Çiftçilere yapılacak her yatırım, yokluk riskini azaltacak, sağlıklı ve sürdürebilir gıdaya erişimi kolaylaştıracaktır. Çiftçi ve üreticiler dünya mutfağının aşçı başıdır. 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."

Uçak: "Çiftçilerimize göz bebeğimiz gibi bakmalıyız"

Çiftçiliğin insanlığın ilk mesleği olduğuna temas eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 10-12 bin yıl öncesinde insanlığı yerleşik düzene geçmeye başlamasıyla birlikte çiftçilik ve tarımın insanlığın dönüm noktası olduğunu, çiftçiliğin dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olduğunu dile getirdi. "Dünya üzerinde bu kutsal ve önemli mesleği icra eden Ülkemiz çiftçileri ve üreticilerine, hepimizin göz bebeğimiz gibi bakması gerekmektedir" diyen Uçak sözlerinin şöyle sürdürdü: "Türk çiftçilerimiz yıllık 50 milyon tonun üzerinde yaş meyve sebze üretiyorlar. Pandemi döneminde gece-gündüz çalışarak ülkemizin ihtiyacını karşıladığımız gibi 2,7 milyar doları taze meyve sebze, 1,7 milyar doları meyve sebze mamullerinden olmak üzere ülkemize 4,4 milyar dolar döviz kazandırmamıza büyük destek oldular. Türkiye, dünya tarımında önemli bir yere ve ürün çeşitliliğine sahiptir. Dünya Çiftçiler Günü'nde, öncelikle ülkemiz çiftçileri olmak üzere tüm çiftçilere, üreticilere şükranlarımı sunuyor ve sadece bir gün değil her gün kendilerine canı gönülden teşekkür ediyoruz."

Umur: "Oryantal tütün üretiminde dünya lideriyiz"

Türkiye, pek çok tarım ürününde dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kayısı, kuru kayısı, fındık, kiraz, kekik, defne Türkiye'nin dünya lideri olduğu tarım ürünlerinden bazıları. Türkiye oryantal tütün üretiminde de dünya lideri. Türkiye'de 55 bin ailenin tütün üretimi yaptığını hatırlatan Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, tütün sektörünün 2020 yılında Türkiye'ye 910 milyon dolar döviz kazandırdığını, tütün sektörünün özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi olarak da Türk ekonomisine 65 milyar TL kazandırdığını, Türk ekonomisine büyük katkı sağlayan Türk tütün çiftçilerinin 14 Mayıs Çiftçiler Günü'nü tebrik ettiğini kaydetti.

Terci: "Tarım ürünleri ihracatının lideri hububat bakliyat yağlı tohumlar"

Türkiye'nin 2020 yılında gerçekleştirdiği 18,7 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatının 7,3 milyar dolarlık diliminin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri üreticileri ve ihracatçıları tarafından gerçekleştirildiği bilgisini veren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, pandemi ile beraber bütün dünyada gıdaya talep artışı olduğuna işaret etti. Gıdaya talep artışının hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatına olumlu yansımalarını dillendiren Terci, "Birliğimiz, 2020 yılında ihracatını yüzde 14 artırırken, ihracatımız 2021 yılının ocak-nisan döneminde yüzde 11 yükseldi. 2020 yılı sonunda 505 milyon dolar olan ihracatımızı 2021 yılı sonunda 550 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Emekleriyle toprağı yoğuran, elinin değdiği her şeyi güzelleştiren, emeğini üretime geçiren, üretimin her aşamasında aktif olarak çalışan, tarım ürünleri ihracatımızın temel unsuru olan çiftçilerimize çok teşekkür ediyor, Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Çiftçilerimiz sayesinde ihracat hedeflerimize ulaşacağız" diyerek görüşlerini özetledi.

Yağcı: "Kekik üretiminde dünya lideriyiz"

Pandemiyle birlikte insanların sağlıklı ve bitkisel ürünlerin tüketimine yönelmesinin kekik, başta olmak üzere defne, adaçayı, ıhlamur gibi orman ürünlerine olan talepte artışlar yaşandığı bilgisini veren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Cahit Doğan Yağcı, Türkiye'nin kekik ve defnede dünya lideri olduğunu, odundışı orman ürünlerine talep artışının devam edeceğini, 2020 yılında 160 milyon dolara çıkan odundışı orman ürünleri ihracatının 2021 yılında 200 milyon doları aşmasını beklediklerini, ülkemizin dünya pazarlarına kaliteli ve standart üretim sunması için çiftçilerin eğitimine odaklandıklarını ifade etti. Yağcı, "Tarımsal üretimde dünya genelinde 7. Avrupa'da ilk sırada yer alan Ülkemizde tarım sektörünün geleceği için teknoloji ile entegre sürdürülebilir bir tarım anlayışı ile ilerlenmesi gerektiği açıktır. Topraklarını yoğun bir emek ve fedakarlıkla işleyen ve emeğinin karşılığını sonuna kadar hak eden çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü en içten duygularımla kutlarım" dedi.

Er: "Zeytincilik yapan 500 bin çiftçimiz var"

Zeytin ağacının Anayurdu olan Anadolu'da 6 bin yıldır zeytincilik yapıldığını anlatan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 2002 sonrasında Türkiye'nin zeytin ağacı varlığını 90 milyondan 180 milyona çıkardığını, Türk çiftçisinin zeytin ağaçlarını çocuğu gibi baktığını, zeytin üreticisinin rakipleriyle aynı desteği aldığı takdirde yıllık 650 bin ton zeytinyağı üretimiyle dünya ikincisi, 1 milyon 200 bin ton sofralık zeytin üretimiyle dünya liderliğine ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu anlattı. Er, 14 Mayıs Çiftçiler Günü mesajında, "İçerisinde bulunduğumuz pandemi döneminde, kıymetini ve önemini her zamankinden daha çok hissettiğimiz, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden durmaksızın çalışarak hem evine hem de Türk tarımına katkı sağlayan, üretim zincirinin ilk halkası olan çiftçilerimize sonsuz minnetlerimi sunuyor, bu vesile ile antik çağlardan günümüze bir şifa kaynağı olan zeytine ve binlerce yıldır bu topraklarda yetiştirilen ölümsüz ağaca gönül veren bütün çiftçilerin dünya çiftçiler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR