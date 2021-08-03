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Türk cimnastiğinin olimpiyat madalyası gururu - Son Dakika

Türk cimnastiğinin olimpiyat madalyası gururu

03.08.2021 13:46
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Türk cimnastiği, Ferhat Arıcan'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirmesinin gururunu yaşıyor.

Türk cimnastiği, Ferhat Arıcan'ın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getirmesinin gururunu yaşıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik branşının son gününde milli sporcu Ferhat Arıcan paralel barda bronz madalya kazandı.

Türkiye, 4 sporcuyla 7 final gördüğü oyunlardan tarihinin ilk madalyasıyla dönüyor. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile milli cimnastikçiler İbrahim Çolak ve Ahmet Önder, Ferhat Arıcan'ın başarısıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Başkan Çelen, Türk cimnastiğinin geldiği noktaya değinerek, "Çok mutluyuz. Sporcularımız güzel şeyler başardı. Yedi finalde mücadele ettik. Bunu bronz madalyayla kapatıyoruz. Bu aslanların Paris 2024'te soracağı bir hesap var. İnşallah Paris 2024'te çok daha iyi sonuçlar alırız ama buradaki olimpiyat 5 ve 6'ncılıklarının, 7 finalin az şey olmadığını söylemek istiyorum. Sonucunda da bunu bronz madalyayla taçlandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

"Dünya cimnastiği Türkiye'yi konuşuyor." diyen Çelen, yanındaki İbrahim ve Ahmet'e sarılarak, "Aslanlarımız dünya cimnastiğinin ekol sporcuları haline geldi. Cimnastikte olimpiyata gitmenin hayal olduğu bir yerden madalyayla dönüyoruz. Sporcularımı, antrenörlerini, kulüplerini ve emeği geçen, bize destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim ve Ahmet'in görüşleri

İbrahim Çolak ile Ahmet Önder, Ferhat Arıcan'ın aldığı madalyadan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Ferhat Arıcan, Adem Asil ve Ahmet Önder ile aynı salonda hep birlikte çalıştıklarını aktaran İbrahim, "Neler yaşıyoruz, ne kadar antrenman yapıyoruz, ne kadar zorluk çekiyoruz hepsini biliyoruz. Bundan dolayı bu madalyanın hepimiz için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Hepimiz çok mutluyuz. Tarihi bir ana tanıklık etmek çok güzel bir duyguydu. Çok gurur verici bir olay. Bunun bir başlangıç olduğuna ve 2024'te bizi çok daha iyi şeylerin beklediğine inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

Ahmet Önder ise, milli takım olarak Türk halkına ilkleri yaşattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cimnastikte her zaman tarihi yaşatıyoruz. Bugün bizim için çok önemliydi. Olimpiyatta ilk madalyamızı aldık. Ferhat Arıcan'ı bu başarısından dolayı tebrik ediyorum. Bize inanılmaz bir öncü oldu. Umarım Paris 2024'te daha güzel şeyler başaracağız. Cimnastik ekibi olarak Türk halkına ilkleri yaşatıyoruz. Bizi keyifle takip etsinler. Onlara desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir duygu içindeyiz. Bugün herkes inanılmaz bir güne tanıklık etti. Çok mutluyuz."

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türk cimnastiğinin olimpiyat madalyası gururu - Son Dakika Spor


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