Türk çivisine yüzde 25 vergi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türk çivisine yüzde 25 vergi - Son Dakika Ekonomi

Türk çivisine yüzde 25 vergi

59 dakika önce

HİSİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "ABD satışları çok iyi gidiyordu.

Türk çivisine yüzde 25 vergi, System.String[]

HİSİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "ABD satışları çok iyi gidiyordu. 50 milyon dolarlara geldik ancak geçtiğimiz günlerde ABD, Türkiye'den gelen çivi, civata grubu ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:55 
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