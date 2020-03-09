HİSİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "ABD satışları çok iyi gidiyordu.
HİSİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "ABD satışları çok iyi gidiyordu. 50 milyon dolarlara geldik ancak geçtiğimiz günlerde ABD, Türkiye'den gelen çivi, civata grubu ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi" dedi.
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9.03.2020 05:55:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk çivisine yüzde 25 vergi - Son Dakika