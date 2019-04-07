Türk Çoban Köpeği Festivali'nde Köpekler Yarıştı
1 saat önce
Afyonkarahisar'da Türk Çoban Köpeği Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada çoban köpekleri yarıştı.
Afyonkarahisar
'da Türk Çoban Köpeği Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada çoban köpekleri yarıştı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen Türk Çoban Köpeği Festivali'nde 'Yerli Irklar Standartları Yarışması' yapıldı. 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda gerçekleşen ve Türkiye
'nin çeşitli illerinden 270 köpeğin bulunduğu festivale Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKM) Bölge Müdürü Nevzat Alğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) Afyonkarahisar Şube Müdürü Hüseyin Bozoklu, Avcılık ve Yaban
Hayatı Şube Müdürü Turgut Civri de katıldı. Festivalde Türk Çoban Köpekleri Irk Yarışması 4 kategoride yapılırken, festival ile kangal köpeklerin tanıtılarak, çoban köpeği geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:23 Kaynak: İHA
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