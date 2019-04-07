Son Dakika Haberleri: Türk Çoban Köpekleri Festivali

Türk Çoban Köpekleri Festivali

1 saat önce

Afyonkarahisar'da Türk Çoban Köpekleri Festivali kapsamında Yerli Irklar Irk Standartları Yarışması yapıldı.

Afyonkarahisar'da Türk Çoban Köpekleri Festivali kapsamında Yerli Irklar Irk Standartları Yarışması yapıldı.

Uluslararası Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışma, 26 Ağustos Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Yarışmada, Türkiye'nin 40 ilinden Kangal, Anadolu çoban köpeği, malak ve akbaş cinsi yaklaşık 300 köpek yer aldı.

Irk ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarıştırılan köpekler, hakemler tarafından değerlendirildi.

Dereceye giren köpek sahiplerine plaket ve kupaları, Vali Mustafa Tutulmaz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan tarafından verildi.

Kupa töreninde konuşan Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın küçükbaş hayvan sayısı bakımından önde gelen illerden olduğunu ve bu sürüleri çoban köpeklerinin koruduğunu dile getirdi.

Kangal köpeğinin dünya çapında tanındığına işaret eden Tutulmaz, "Bu köpeklerin ırkının korunabilmesi adına bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Festivalin geleneksel hale getirilmesi için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Federasyonun Yerli Irklar Başkanı Birol Başyiğit ise her köpek için belirlenen uluslararası standartlar olduğunu belirterek, "Hakemler bu standartlar doğrultusunda köpeklerin kafa, göz ve diş yapısını, ön ve arka ayakları ile tüy yapısını değerlendirip, derecelendirme yapıyor. Amacımız bu değerlerimize sahip çıkmak. Mera hayvancılığı azaldıkça bu türlere ilgi de azalıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:16 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon, Güncel
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