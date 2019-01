Türk Çocuklar Rosatom'un "Uluslararası Akıllı Tatiller" Programına Katıldı

Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışan ailelerin çocuklarından oluşan ve 11-16 yaş arasındaki 7 çocuk, ROSATOM bünyesindeki ROSATOM Okulu tarafından organize edilen '10. Uluslararası Akıllı Tatiller' projesine katıldı. ROSATOM'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu ROSATOM bünyesindeki ROSATOM Okulu tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Akıllı Tatiller" projesi sona erdi. Rusya'nın Lesnoy şehrinde "Solnyshko" (Güneş) kampında düzenlenen proje kapsamında Türkiye, Rusya, Mısır, Zambiya ve Hindistan gibi dünyanın farklı ülkelerinden 48 çocuk bir araya geldi. Kampa Türkiye'den, aileleri Akkuyu NGS projesinde çalışan ve yaşları 11-16 arasında değişen 7 çocuk katıldı.



Farklı ülke çocukları bir araya geldi



10. Uluslararası Akıllı Tatiller projesi; Türk çocukların ROSATOM'un projelerinin gerçekleştirildiği ülkelerden gelen yaşıtlarıyla tanışmasına ve başta Rusya olmak üzere her ülkenin ulusal renkliliğinin farkına varmasına imkan sağladı. Programın en başından itibaren çok dilli ortamda bulunan öğrenciler, her gün spor, kültür ve eğitim alanlarında düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı. Çocuklar milli bayramlar, atölye çalışmaları, danslar, oyunlar gibi farklı etkinlikler sayesinde kendi ülkelerindeki gelenekleri de arkadaşlarıyla paylaştılar.



Çocuklar, Rusya'da bir gelenek haline gelmiş olan kızakla kayma, kayak turları ve kartopu oyunları gibi kış yarışmalarına da katıldılar. Tatil boyunca katılımcılar Rus kültürü ve geleneklerini yakından tanıdılar. Çocuklar, Rus milli kıyafetine özgü parçalar yaptılar, Rus mutfağından yemekleri tattılar, hep beraber çeşitli sanat atölye çalışmalarına ve zeka yarışmalarına katıldılar, tiyatro gösterilerini hazırladılar, yeni arkadaşları ile oyunlar oynadılar ve Rus dilini öğrendiler.



"Akıllı Tatil" projesi, oluşan samimi ve misafirperver ortamı sayesinde farklı milletlerden çocukları ortak bir dil konuşmamalarına rağmen bir araya getirmeyi başardı. Türkiye'den giden katılımcılar eve dönmeden önce Moskova'da Kızıl Meydanı gezerek Rusya Federasyonu başkentinin en önemli tarihi yerlerini görme fırsatı elde ettiler.



"En çok 'matruşka'ları yapmak hoşuma gitti"



Proje'nin Türk katılımcıları Rusya'da geçirdikleri bu tatile dair renkli anılarla evlerine döndüler. Katılımcılardan Ece Betül Şan, duygularını şu sözlerle ifade etti:



"Tatilin her günü çok yoğun geçti, zamanın nasıl geçtiğini bile anlamadım. Her etkinlik muhteşemdi. Kampın organizasyonunda yer alan herkese teşekkür etmek istiyorum. Tüm ülkelerin gelenekleri, özellikle Rus kültürü ve oyunları, çok hoşuma gitti. Umarım onlar da Türkiye'yi sevmişlerdir."



Başak Altıntaş ise programın ardından yaşadığı mutluluğu şöyle anlattı:



"Birçok uluslararası dost edindim. Farklı kültür temsilcileri ile tanışma fırsatım oldu. En çok 'matruşka'ları yapmak hoşuma gitti. Umarım böyle bir programa tekrar katılma şansım olur."



Kerem Gündüzkanat da bir sonraki programı dört gözle beklediğini belirterek, "Benim için unutulmaz bir program oldu, umarım burada tanıştığım arkadaşlarla hiçbir zaman kopmayız. Bana bu fırsatı sunan ROSATOM'a çok teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

