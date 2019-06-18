Türk çocukları ezip kaçan sürücü, saklandığı otelde yakalandı
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FRANSA'da 9 Haziran'da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan, 7 yaşındaki Samet Aslan'ı ağır yaralayan ve 10 yaşındaki Bünyamin Aslan'ın ölümüne neden olan 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Lanester kentinde bir otelde yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:13
FRANSA'da 9 Haziran'da 2 Türk çocuğa çarpıp kaçan, 7 yaşındaki Samet Aslan'ı ağır yaralayan ve 10 yaşındaki Bünyamin Aslan'ın ölümüne neden olan 20 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Lanester kentinde bir otelde yakalandı. Otelde gözaltına alınan zanlının sorgusu devam ederken, çocukların aile sözcüsü "Adalet yerini bulsun. Yaptıklarının hesabını verecek" dedi.
İHBAR ÜZERİNE YAKALANDI Lorient
Savcısı Laureline Peyreffite kaza sırasında yanında bulunan 21 yaşındaki kız arkadaşından sonra 20 yaşındaki sürücünün de yakalandığını duyurdu. Ehliyetsiz araç kullanma ve uyuşturucu gibi suçlardan kaydı bulunan zanlının, ihbar üzerine yakalandığı öğrenildi.
SAMET'İN YAŞAM MÜCADELESİ SÜRÜYOR
Kazada yaşamını yitiren 10 yaşındaki Bünyamin Aslan için 5 gün önce düzenlenen 'beyaz' yürüyüşe, 2 bin kişi katılmıştı. Bünyamin'in naaşı, cenaze töreninin ardından toprağa verilmek üzere Türkiye
'ye gönderildi. Brest Hastanesine kaldırılan Samet Aslan'ın ise yaşam mücadelesi sürüyor.
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