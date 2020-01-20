Türk çorapçısı ihracatta 2 milyar doları hedefliyor

İstanbul Hazırgiyim İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türk çorapçısının geçen yılı 1,1 milyar dolar ihracat ile kapattığını belirterek, "Biz en kısa sürede ihracatta 2 milyar doları yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İHKİB'den yapılan açıklamaya göre, 2 milyar dolarlık ihracat hedefine odaklanan Türk çorap ihracatçısı, sektöre nitelikli işgücü kazandırmak ve katma değerli ihracatı arttırmak için kolları sıvadı.



Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK) ve Marmara Üniversitesi'nin katılımıyla yürütülen proje ile sektöre bir yılda en az 200 çorap örme operatörü kazandırılacak.

Devlet, yerel yönetim, özel sektör ve üniversite iş birliğinde model



Üretim ve ihracatta devlet, özel sektör, yerel yönetim, üniversite iş birliğinde referans oluşturacak "Tekstil Teknolojisi Çorap Makineci Modüler Programı" için kursiyerlerin günlük harçlık ve eğitmen ücretlerini İŞKUR üstlenecek. Kursiyerlerin iş başında eğitim programı kapsamında 6 aya kadar günlük ücretleri ve genel sağlık sigortaları da İŞKUR tarafından karşılanacak. Her dönemde 20 kursiyerin katılacağı eğitim programı İSMEK'in Güngören yerleşkesinde özel olarak hazırlanan sınıfta gerçekleştirilecek.

Marmara Üniversitesi'nin eğitmen desteği vereceği kursun eğitim makineleri, yemek ve yol harçlığı gibi giderleri Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) tarafından karşılanacak. 224 saatlik kurs programı İHKİB Eğitim Vakfı tarafından hazırlanacak. Eğitim mekanının teşrifatı ve eğitim materyallerinin hazırlanması ve programın yürütmesi de İHKİB tarafından sağlanacak. İlki başarıyla tamamlanan kurs programının ikincisi 3 Şubat'ta başlayacak. Programa katılacak kursiyerler, 16 yaşını tamamlayan adaylar arasından sınav ve mülakatla belirlenecek.

"Türkiye, Çin'in ardından ikinci büyük çorap tedarikçisi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'nin dünyada Çin'in ardından ikinci büyük çorap tedarikçisi olduğunu bildirdi.



Türk çorapçısının geçen yılı 1,1 milyar dolar ihracat ile kapattığını hatırlatan Gültepe, "Biz en kısa sürede ihracatta 2 milyar doları yakalamak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda Ticaret Bakanlığımızın desteği ve 19 ihracatçı firmamızın katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 'Çorap İhracatçılarının Dış Pazarlara Açılımı UR-GE Projesi'ni büyük bir başarı ile tamamladık. Projeyi yürütürken bir kez daha gördük ki sektörün katma değerli üretimi arttırabilmesinin yolu iyi yetişmiş iş gücünden geçiyor." ifadelerini kullandı.



Gültepe, nitelikli iş gücü için ÇSD ile birlikte İŞKUR, İSMEK ve Marmara Üniversitesi'nin katılımıyla ortak bir proje başlattıklarını kaydederek, "Diğer sektörlere de örnek olacağını düşündüğümüz proje ile bu yıl en az 200 çorap örme operatörünü sektöre kazandıracağız. İş garantili eğitim programını tamamlayan kursiyerlerimiz 2 milyar dolarlık ihracat hedefimizde en önemli itici güçlerimizden birini oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Yılda 2,5 milyar çiftin üzerinde çorap üretimi yapılıyor"



ÇSD Başkanı İlker Öztaş ise, Türkiye'de irili ufaklı 2 binin üzerinde işletmede yılda 2,5 milyar çiftin üzerinde çorap üretimi yapıldığını ve üretimin yaklaşık yüzde 90'ının ihraç edildiğini belirtti.



12 milyar dolarlık dünya çorap ihracatı pazarında Türkiye'nin yaklaşık yüzde 10 olan payını ikiye katlamak istediklerini belirten Öztaş, "İhracatımızı artırabilmemiz için yeni yatırımların yanı sıra iyi yetişmiş işgücü büyük önem taşıyor. İHKİB'in öncülüğünde İŞKUR, İSMEK ve Marmara Üniversitesi'nin katılımı ile düzenlenen Çorap Makineci Modüler Programı'nın sektörün nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılanmasında çok önemli rol oynayacağına inanıyor, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.