Türk CS: GO Oyuncusu XANTARES, Twitch'den Ban Yedi - Son Dakika

Almanya merkezli espor takımı BIG'de forma giyen Türk CS: GO oyuncusu İsmailcan Dörtkardeş (XANTARES), Twitch'den banlandı. Haberi kişisel Twitter hesabından 25 yaşındaki profesyonel espor oyuncusu, "Twitch'den ban yedim arkadaşlar sebebini bilmiyorum ama kesin ben hak etmişimdir onların suçu yoktur" dedi.

Hesabının neden banlandığı ya da ne zaman açılacağı hakkında kendisine herhangi bir mailin atılmadığını belirten XANTARES, bekleyip görmekten başka yapacak bir şeyin olmadığını söyledi.

2021 yılındaki istatistiklere göre şu anda dünyanın en başarılı 10 CS: GO oyuncusundan biri olan 25 yaşındaki isim, takımı BIG ile bu yıl yapılan turnuvalar arasında en yüksek ödül havuzuna sahip olan Gamers Without Borders'ın şampiyonu olmuştu.

Türkiye'yi yurtdışında başarılı bir şekilde temsil etmeye devam eden XANTARES, kazandıkları 600 bin dolar para ödülünü bağışlayacaklarını söylemişti. Oyuncumuz turnuvada, 265 total kills, yüzde 53.2 headshot oranı ve 1.14 Kill/ Death oranı ile mücadele etti.

Ocak 2019'dan bu yana Alman BIG takımında ter döken XANTARES, HLTV istatistiklerine göre 31777 total kills ve yüzde 53.3 headshot oranı ile en iyi CS: GO oyuncuları listesinde yedinci sırada bulunuyor. Kill/Death oranı 1.20 olan İsmailcan Dörtkardeş, round başına rakiplerine yüzde 88.9 oranında hasar veriyor. Kariyeri boyunca 39015 round maç yapan Türk oyuncu, 26554 toplam ölüm sayısına sahip.

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