Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı

01.08.2022 11:04

Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 66.8 kilogramda kemerin sahibi Yunus Hilal oldu.

Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 66.8 kilogramda kemerin sahibi Yunus Hilal oldu. Maça Kurtlar Vadisi müziğiyle çıkan Hilal, önce salonda büyük bir coşku oluşturdu, ardından KKTC'li rakibini nakavt etti.

Kocaeli'de düzenlenen Türk Cumhuriyetleri Uluslararası Profesyonel Kick Boks Turnuvası'nda 66.8 kilogramda kemerin sahibi Yunus Hilal oldu. Maça Kurtlar Vadisi müziğiyle çıkmayı tercih eden Hilal, salonda büyük bir coşku oluşturdu. Turnuvaya Van'dan katılan 20 yaşındaki sporcu, finalde Kuzey Kıbrıslı rakibi Şahruz Kızılyürek'i nakavtla devirdi. Bu zamana kadarki dördüncü profesyonel maçına çıkan genç sporcu, 3 maçından galip ayrıldı. Hilal, galip geldiği tüm maçları nakavtla kazandı.

"BANA AYRI BİR MOTİVASYON KATTI"

Kurtlar Vadisi müziğinin kendisini motive ettiğini ifade eden Yunus Hilal, "Küçüklüğümden beri ağabeylerim hep Kurtlar Vadisi dizisini izlerler. Ben de küçüklüğümden beri onlarla beraber izlediğim için bugün bu maçımda bunu tercih ettim. Tüm seyircilerimizin, misafirlerimizin de beğendiğini umuyorum. Hep bu diziyle büyüdük. Bana ayrı bir motivasyon kattı. Seyircilerimizin de desteğiyle beraber ailemi de düşünerek maçımı kazandım" diye konuştu.

"HEDEFİM OLİMPİYATLARA KATILABİLMEK"

Hayalinin olimpiyatlarda boy göstermek olduğunu söyleyen Hilal, "Bundan sonraki hedefim olimpiyatlara katılabilmek. Daha üst düzey maçlarla daha yüksek seviyelere çıkmayı istiyorum. Umarım olur" dedi.

"BEN DAHA ÇOK İSTEDİM GALİBA"

Rakibinin de iyi olduğunu belirten Hilal, "Şahruz da bizim bir kardeşimiz. Tebrik ediyorum onu da. İyi bir maç çıkardı. Daha çok isteyen, daha çok emek gösteren kazanmış oldu. Ben daha çok istedim galiba. Rakibimi de tebrik ediyorum, emeğine sağlık. Tekrardan ülkemize, şehrimize hoş gelmiş. Van'da çok iyi spor salonları var. Hocalarımız maçları çok iyi takip ediyor. Bizlere çok yardımcı oluyorlar. Maçlara çıkmamızda arkamızda duruyorlar" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Cihat Polat - İHA)

YORUMLAR
500
Kurtlar Vadisi müziğiyle salona giren boksör kemerin sahibi oldu Kurtlar Vadisi müziğiyle salona giren boksör kemerin sahibi oldu Van kırsalında 700 kilogram esrar ele geçirildi Van kırsalında 700 kilogram esrar ele geçirildi Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi
Kaynak: İHA

Kurtlar Vadisi, Kick Boks, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:50 AK Partili Külünk, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi: Devlete hesap vermek zorunda
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 17:11:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi müziğiyle çıktığı ringde önce salonu, sonra rakibini yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement