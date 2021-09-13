Türk dağcı Alpay Korkmaz Avrupa'nın en yüksek dağı Elbruz'a tırmandı - Son Dakika

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kars Şube Başkanı Alpay Korkmaz, Avrupa'nın en yüksek dağı olan 5642 rakımlı Elbruz'a tırmandı.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Korkmaz ve beraberindeki 12 kişi, Kafkaslar'da Avrupa'nın sınırı olarak kabul edilen ve Rusya'da yer alan 5642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

Farklı ülkelerden katılan 12 kişilik dağcı grubuyla dağa tırmanışa başlayan Korkmaz, 4 kişi ile zirveye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen dağcı Alpay Korkmaz, Kars'ı, Rusya'da temsil etmenin gururunu yaşadığını anlattı.

Korkmaz, zorlu bir tırmanış gerçekleştirdiklerini ancak zirveyi görmeye değdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Elbruz, Avrupa'nın en yüksek rakımlı dağı. Dağın zirvesinde çok şiddetli fırtına vardı, bu dağla ilgili araştırma yapmıştım çok zor bir yer olduğu söylenmişti, gerçekten de öyle çok zor bir dağ. Her dağda yatay bir geçiş veya bir yol olur burada ise yol yok, tamamen dik bir tırmanış var. Bu zirve başarımı Karslılar ile rahmeti babama armağan ediyorum, onu çok seviyorum." dedi.